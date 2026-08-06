Sigurnosne operacije Hashd al-Shaabija na granicama Iraka i Jordana

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - Hashd al-Shaabi je pojačao sigurnosne mjere na prijelazu Tarbil na zajedničkoj granici s Jordanom.

Sigurnosni izvor u iračkoj provinciji Anbar izvijestio je o pojačanim sigurnosnim mjerama na prijelazu Tarbil na iračkoj granici s Jordanom.

Izvor je dodao da je sigurnosna jedinica Hashd al-Shaabija implementirala stroge sigurnosne mjere u pustinjskim područjima uz prijelaz Tarbil na granici s Jordanom. Prijelaz se nalazi na zapadu iračke provincije Anbar.

Prema izvoru, ove mjere su poduzete u okviru plana sigurnosnih komandanata za povećanje sigurnosnih utvrda na iračkim graničnim prijelazima na zapadu provincije Anbar.

Izvor je izvijestio o uništavanju važnih ciljeva koji pripadaju terorističkoj grupi ISIS u pustinji Rutba i drugim područjima duž granice s Jordanom, dodajući: Sigurnosne snage stacionirane u tim područjima postavile su veliki broj fiksnih i mobilnih kontrolnih punktova na ulazima i izlazima zapadnih regija i na glavnim i sporednim putevima koji vode do graničnog prijelaza Tarabil kako bi spriječile bilo kakve sigurnosne propuste.

Prema izvoru, sigurnosne mjere poduzete na prijelazu Tarabil poklopile su se sa sličnim sigurnosnim mjerama na prijelazima Al-Qaim na granici sa Sirijom i Arar na granici sa Saudijskom Arabijom radi kontrole zajedničkih granica s ove tri zemlje kako bi se spriječila infiltracija i progonili ostaci terorističke grupe ISIS.