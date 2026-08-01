Nova ograničenja putovanja na hodočašće; da li je Al Khalifah odustao od zabrane?

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nedavna odluka bahreinske vlade da uvjetno nastavi putovanja svojih građana u Irak radi prisustvovanja hodočašću Erbein može se na površini vidjeti kao znak ublažavanja ograničenja; ali detaljniji pogled na detalje odluke otkriva da osnovna struktura ograničenja ostaje ista, a mijenja se samo oblik implementacije.

Prema objavljenim smjernicama, hodočasnici mogu putovati samo preko licenciranih turističkih ureda, samo leteći s Međunarodnog aerodroma u Bahreinu, uz zabranu putovanja kopnom, dozvole ograničene na osobe starije od 50 godina i zahtjev za povratak do određenog datuma. Glavno pitanje je, dakle, da li ova odluka znači povratak slobode putovanja ili jednostavno upravljanje sigurnošću s novim mehanizmom?

Bahreinska vlada je opravdala ova ograničenja sigurnosnim razlozima. Ministar unutrašnjih poslova zemlje također je izjavio da je cilj ovih politika spriječiti zloupotrebu hodočašća za obuku, finansiranje ili kontakt s opozicionim grupama. Međutim, iz analitičke perspektive, postoji jasna kontradikcija između tvrdnje o sigurnosnim prijetnjama i izdavanja putnih dozvola.

Ako su sigurnosni rizici dovoljno ozbiljni da opravdaju široka ograničenja, davanje putne dozvole - čak i uz specifične uvjete - mora se jasno objasniti; a ako se ovi rizici mogu upravljati, nastavak širokih ograničenja također postavlja ozbiljna pitanja. Ova dvosmislenost dovodi u pitanje koherentnost vladinog argumenta o sigurnosti.

Jedan od najkontroverznijih dijelova direktive je minimalna starosna granica od 50 godina za hodočasnike. Ovaj zahtjev isključuje značajan dio društva, posebno mlade ljude, od prisustvovanja jednom od najvažnijih vjerskih okupljanja za šiite, bez pružanja jasnog kriterija za ovo dobno razgraničenje.

Ako je cilj zaštita javne sigurnosti ili zdravlja, očekivalo bi se da će biti objavljeni stručni i dokumentirani pokazatelji za takvu odluku. U suprotnom, ograničenje više liči na administrativnu odluku sa širokim društvenim i vjerskim implikacijama nego na onu zasnovanu na tehničkim kriterijima.

Ograničenje putovanja na zračne rute i zabrana putovanja kopnom također su drugi značajni aspekti ove odluke.

Osim toga, dodjeljivanje opsežnih sigurnosnih i administrativnih odgovornosti uredima za turističke usluge, uključujući dostavljanje popisa hodočasnika, dobivanje dozvola i odgovornost za provedbu uputa, pokazuje da je uloga ovih ureda otišla dalje od pružatelja turističkih usluga i postala dio nadzornog mehanizma. Ovaj pristup, iako povećava administrativno opterećenje turističkih kompanija, ukazuje na to da je sigurnosna perspektiva prevladala nad upravljanjem hodočasničkim putovanjima.

Ukratko, ono što se može shvatiti iz novih uputa nije ukidanje zabrane putovanja u sveta mjesta, već njeno redefiniranje u obliku skupa novih uvjeta i dozvola. U ovom modelu, princip kontrole i nadzora ostaje, a mogućnost obavljanja vjerske dužnosti ili rituala ovisi o skupu ograničenja vezanih za dob, administrativnih i sigurnosnih ograničenja.

Sa stanovišta građanskih prava i slobode obavljanja vjerskih rituala, nastavak takvog pristupa može i dalje biti predmet rasprave i kritike; Posebno, svako ograničenje u ovoj oblasti, kako bi uživalo javni legitimitet, zahtijeva jasne argumente, mjerljive kriterije i proporcionalnost između cilja i usvojenih sredstava.