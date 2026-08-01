Egipat negira umiješanost Irana u incident u luci Damietta

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), egipatski ministar informisanja negirao je izvještaj koji je objavio Wall Street Journal, a koji je, pozivajući se na anonimne izvore, optužio Iran da je odgovoran za eksploziju u luci Damietta.

Egipatski ministar informisanja Zia Rashwan naglasio je da "u Egiptu nema anonimnih izvora" i da se informacije objavljuju samo putem službenih kanala.

Pitanje je pokrenuto u telefonskom intervjuu za arapski satelitski kanal, u kojem je Rashwan naglasio da se vlada bavi incidentom s najvećom ozbiljnošću i pažnjom, uz pridržavanje transparentnosti i poštovanje procesa istrage.

Prema pisanju egipatskog lista Al-Ahram u petak, on je izjavio da će se odgovornost za incident utvrditi tek nakon što se završi službena istraga i objave njeni konačni rezultati.

U vezi s izjavama iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araqchija da njegova zemlja nije bila uključena u incident, Rashwan je rekao da te izjave "zaslužuju razmatranje i promišljanje" i naglasio da će službeni stav Egipta biti "isključivo" zasnovan na nalazima istrage koju provode nadležne vlasti u skladu sa zakonskim procedurama.

Ranije je egipatsko Ministarstvo nafte u saopštenju potvrdilo da je, kao dio hitnog odgovora na bilo kakvu vanrednu situaciju, izbio požar na brodu za regasifikaciju i skladišnom brodu usidrenom u luci Damietta.

Karim Badawi, egipatski ministar za naftu i mineralne resurse, otišao je na mjesto incidenta kako bi pažljivo pratio situaciju, osigurao nesmetano provođenje kontrolnih i sigurnosnih mjera i potvrdio punu koordinaciju između različitih uključenih strana dok se situacija ne riješi na siguran način.

Ministarstvo je potvrdilo da u incidentu nije bilo žrtava i da timovi za hitne slučajeve koordiniraju s nadležnim tehničkim organima kako bi završili potrebne radove i poduzeli potrebne mjere u skladu s odobrenim standardima. Također su u toku potrebne procedure za procjenu posljedica incidenta.