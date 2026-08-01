Imam džuma-namaza u Mazari-Sharifu: Erbein je univerzitet

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - hudžetul-islam Seyyed Haider Hashemi, imam džuma-namaza u Mazari-Sharifu, osvrnuo se na dva važna pitanja na kraju hutbe džuma-namaza jučer.

U prvom dijelu svog govora, Hašemi se osvrnuo na nedavne prirodne katastrofe u istočnom Afganistanu i rekao da su prošle sedmice velike poplave u pokrajini Nuristan prouzrokovale veliku štetu ljudima i blokirale transportne rute. Dodao je da, iako su ovi događaji tužni, moramo biti spremni da se s njima nosimo i prisutnošću i osjećajem odgovornosti te pažljivim planiranjem. Imam petkom je zatražio od vlade, humanitarnih organizacija i biznismena da dio svojih prihoda izdvoje za ovaj cilj.

U drugom dijelu propovijedi, Hašemi je, osvrćući se na dolazak dana Erbeina, naglasio da Erbein nije samo obred žalosti, već se "smatra jednim od najvećih univerziteta humanizacije i civilizacije u historiji islama".

Dodao je: "Ako je Bedr uspostavio islam, a osvajanje Meke pokazalo moć muslimana, Ašura će islam zauvijek održati živim." Prema njegovim riječima, ogromno okupljanje povodom Erbeina pokazuje da učesnici ne traže samo prihod, već i troše novac i imaju poruku da Husein (a.s.) ne pripada jednoj naciji, već svim slobodnim ljudima islamskog svijeta.

Hashemi je napomenuo da će svaki sistem i vlada koji posvete pažnju ovim pitanjima brže postići svoj cilj, a svaki nastavnik koji im posveti pažnju bolje će razvijati sebe i svoje učenike.