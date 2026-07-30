Vozač hitne pomoći u Izraelu optužen za špijunažu za Iran

Prema izvještaju novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Izraelsko tužilaštvo optužilo je vozača hitne pomoći iz arapskog sela Ba'ina u regiji Galileja za špijunažu za Iran.

Prema optužnici koju je izraelska policija podnijela Okružnom sudu u Haifi, optuženi, identifikovan kao Amir Hisham Mohammed Titi (34), fotografisao je izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga i ministra finansija Bezalela Smotricha i njihovu pratnju tokom posjete Medicinskom centru Galilea u gradu Nahariji, te poslao fotografije osobi za koju se tvrdi da je u kontaktu s Iranom, prema Russia Today.

U optužnici se također navodi da je fotografisao i naselje Amikam, gdje živi bivši izraelski ministar odbrane Yoav Galant, te da je pokušao prikupiti informacije o kretanju istaknutih izraelskih ličnosti fotografišući kuće, ulice i medicinski centar u tom području.

Istraga također pokazuje da je prikupljao informacije o spremnosti izraelskih bolnica za hitne slučajeve i proslijedio ih svom iranskom kontaktu.

Prema izvještaju, njegove aktivnosti nisu bile ograničene samo na dužnosti vozača kola hitne pomoći, već je bio poslan i na mjesta protesta u Tel Avivu i Haifi kako bi prikupio više informacija.

U optužnici se navodi da je u zamjenu za ove aktivnosti primio desetine hiljada šekela, a uplate su na njegov račun prebacivane putem kriptovaluta.