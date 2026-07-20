Neprijateljski zločinački napad na područje u Širazu; bez žrtava

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (a.s) ABNA iz iranske pokrajine Fars, Seyyed Ahmad Ahmadizadeh je u ponedjeljak navečer rekao: U nastavku zločinačkih napada američkog režima na južne pokrajine Irana, prije nekoliko minuta, jedno od područja grada Širaza bilo je na meti neprijateljskog zračnog napada.

Politički, sigurnosni i socijalni zamjenik guvernera Farsa rekao je: Na sreću, ovaj incident nije rezultirao gubitkom života, a na mjestu incidenta su bili timovi za procjenu.