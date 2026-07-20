  1. Home
  2. usluga
  3. Vijesti iz Irana

Neprijateljski zločinački napad na područje u Širazu; bez žrtava

20 juli 2026 - 23:36
News ID: 1842804
Neprijateljski zločinački napad na područje u Širazu; bez žrtava

ABNA24: Politički, sigurnosni i socijalni zamjenik guvernera Farsa objavio je zračni napad američkog neprijatelja na jedno od područja Širaza i naglasio da na sreću nije bilo žrtava i da je situacija pod kontrolom.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (a.s) ABNA iz iranske pokrajine Fars, Seyyed Ahmad Ahmadizadeh je u ponedjeljak navečer rekao: U nastavku zločinačkih napada američkog režima na južne pokrajine Irana, prije nekoliko minuta, jedno od područja grada Širaza bilo je na meti neprijateljskog zračnog napada.

Politički, sigurnosni i socijalni zamjenik guvernera Farsa rekao je: Na sreću, ovaj incident nije rezultirao gubitkom života, a na mjestu incidenta su bili timovi za procjenu.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha