Poruka zahvalnosti iračkoj naciji za historijski ispraćaj šehida Hameneija

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA, ajetullah sejjid Modžtaba Hamenei, uputio je poruku koju prenosimo u cijeli:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog



Časnim velikim vjerskim autoritetima, uvaženim učenjacima, profesorima i dostojanstvenicima teoloških škola i univerziteta, vrijednim mislilacima i eliti, emirima i plemenskim vođama, šejhovima plemena i poglavarima plemena i plemenitih ljudi, te revnosnoj, ljubaznoj i časnoj omladini potlačene zemlje Irak, šaljemo naše pozdrave, poštovanje i obilnu zahvalnost.



Vjerni narod Iraka, koji uživa veliki blagoslov biti susjed i domaćin Ehlul-Bejta, a.s, u svojoj svetoj zemlji, sa briljantnom historijom kulture i ispunjeni duhovnom i upućujućom podrškom poput blistave i drevne teološke škole u gradu Nedžefu i svojim hrabrim nastupom na frontu otpora, stvorili su veliki i značajni ep ispunjen ljubavlju i žalosti ispraćajući velikog vođu šehida, baš poput iranske nacije.



Irak je postao blagoslovljena zemlja od dolaska našeg voljenog Zapovjednika vjernika, a.s, na njeno tlo i ubrzo su njeni ljudi ponosno postali zaljubljenici i podanici Imama i njegovih čistih potomaka. Ere tiranskih i tlačiteljskih vladara u ovoj zemlji nikada iz srca tih ljudi nisu mogle izbrisati čistu suštinu podaništva i ljubavi prema Ehli-Bejtu. Iz tog razloga, nakon pada ba'sističkog režima, dogodio se veliki događaj - marš povodom Erbeina, i budući da je došao iz dubine srca ljudi s vjerom, širio se iz dana u dan. I upravo iz tog razloga, kada su ovi ljudi vidjeli da sin potlačenog šehida Zapovjednika pravovjernih i Predvodnika šehida, mir i blagoslov Božiji neka je na njih, nakon godina prividne udaljenosti od svetih harema, ovaj put dolazi u obilazak svetih mjesta s tijelom koje podsjeća na Husejna, njegovu majku i njegovog brata, svim svojim bićem su pohrlili da ga dočekaju.



S druge strane, ova nezapamćena, milionska dženaza bajraktara ummeta pokazala je savršenu manifestaciju empatije, bratstva i zajedničkih ciljeva između dvije nacije Iraka i Irana. Nesumnjivo je da su vođe arogancije sa strahom posmatrale veličanstvene scene ovog ogromnog okupljanja u Iraku i vidjele kako su se ogromna ulaganja i trud da unište odnos između dvije nacije pokazala uzaludnim i neefikasnim. Ovo prisustvo desetina miliona i u Iranu i u Iraku, povodom ispraćaja i dženaze Imama borca, Vrhovnog vođe, označilo je novo poglavlje buđenja i uloga kako bi se promijenile unaprijed stvorene jednačine arogantnih sila. Sada je Veliki šejtan, zločinačka Amerika, shvatila da nastavak njenog lahkog i dominantnog prisustva u regiji nije ništa više od puke fantazije.



Uskoro će plemenita nacija Iraka i njena brižna plemena i grupe ponovo s ljubavlju pružiti otvorene ruke hodočasnicima željnim da obave hodočašće Erbeina, uključujući mnoštvo koje obavlja hodočašće u ime iranskog šehida, a sjećanje na ovaj veličanstveni i veliki ispraćaj čovjeka koji je možda godinama gajio želju da posjeti sveta mjesta bit će pomiješano sa sloganom punim istine: "Ljubav prema Husejnu nas spaja." Ako Bog da, dove našeg Imama, neka Bog ubrza njegov dolazak, mogu donijeti sigurnost, blagoslovi i napredak iračke nacije.



✒️ Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei

🗓 17. juli 2026.