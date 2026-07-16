Pakistan: Eskalacija napetosti između Irana i SAD-a nije ni u čijem interesu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Tahir Hussain Andarabi, glasnogovornik pakistanskog ministarstva vanjskih poslova, u svom sedmičnom brifingu rekao je: Islamabad izražava zabrinutost zbog ponovne eskalacije napetosti između Irana i SAD-a i pažljivo prati događaje u regiji. Pakistan je pozvao sve strane na suzdržanost.

Dodao je: Provedba Islamabadskog memoranduma o razumijevanju mora se nastaviti, a Pakistan i dalje vjeruje da je rješavanje razlika moguće samo dijalogom i pregovorima. Tenzije između Irana i SAD-a nisu ni u čijem interesu, a Pakistan je posvećen nastavku trgovine i nesmetanom protoku nafte kroz Hormuški moreuz.

Glasnogovornik pakistanskog Ministarstva vanjskih poslova također je izjavio da je neobična situacija u Hormuškom moreuzu utjecala i na zemlje globalnog juga. Rješenje svih sporova leži u dijalogu i diplomatiji, a Pakistan će nastaviti pozivati ​​sve strane da izbjegavaju rat i eskalaciju sukoba.