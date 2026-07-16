Žalba protiv Trumpove administracije zbog sankcija Međunarodnom krivičnom sudu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dvije američke organizacije za ljudska prava podnijele su žalbu protiv administracije Donalda Trumpa, zahtijevajući ukidanje sankcija nametnutih sudijama i tužiocima Međunarodnog krivičnog suda.

Žalba je podnesena saveznom sudu u New Yorku nakon povećanog pritiska američke vlade na Međunarodni krivični sud. Tužitelji traže zaustavljanje provedbe Trumpove izvršne naredbe, koja je izdata 2025. godine radi sankcioniranja sudija, tužilaca i nekih institucija koje sarađuju sa sudom.

Dvije tužiteljke su izjavile da su odbile saradnju s Međunarodnim krivičnim sudom i dostavljanje dokumenata i informacija instituciji zbog zabrinutosti oko mogućih sankcija. Direktor jedne od ovih organizacija je također naglasio da Trumpova administracija koristi ekonomske sankcije kako bi ograničila aktivnosti branitelja ljudskih prava i izvršila pritisak na slobodu izražavanja.

Tužba je podnesena u vrijeme kada vlada SAD-a smatra Međunarodni krivični sud prijetnjom svom suverenitetu i najavila je proširenje sankcija protiv osoblja institucije. Nasuprot tome, Evropska unija i holandska vlada, u svojoj podršci Sudu, naglasile su potrebu za nezavisnošću međunarodnih pravosudnih institucija i protivile se svakom pritisku ili prijetnjama protiv njih.