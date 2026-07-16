Trumpova poslušnost Netanyahuu odvela je Ameriku u ilegalni rat / Našao je pravu budalu u Bijeloj kući

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - američka demokratska kongresmenka Jasmine Crockett, u intervjuu za američku mrežu "CNN", oštro je kritikovala vanjsku politiku američke vlade i opisala izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kao "pametniju verziju Trumpa".

Crockett je u intervjuu rekla: "Nikada nisam bila obožavatelj Netanyahua. Netanyahu je kao pametnija verzija Trumpa. Nažalost, pronašao je pravog idiota u Bijeloj kući da ga slijedi na ovom putu. I zato smo uključeni u ilegalni i nelegitimni rat."

Naglašavajući da je njen problem bio s izraelskim premijerom, demokratska predstavnica je pojasnila: "Oduvijek sam imala problem s Netanyahuom i njegovim bezakonjem."

Upozorila je da je posljedica ove zavjere između Trumpa i Netanyahua uvlačenje Amerike u ilegalni i nelegitimni rat.

Osvrćući se na pogoršanje situacije u Gazi, Crockett je rekla: "Narod Gaze je u goroj situaciji zbog Donalda Trumpa u Bijeloj kući."

Dodao je da ne može jednostavno glasati za jedno pitanje, jer su međunarodna pitanja vrlo složena.

Ovi komentari dolaze u vrijeme kada su vojni izdaci i davanje prioriteta domaćoj politici u Sjedinjenim Državama postali glavno pitanje u izbornoj utrci uoči međuizbora.

Govoreći o nepotrebnim troškovima Trumpove administracije za Izrael, Crockett je rekao: "Ne želim da ljudi koji su trenutno pod pritiskom, posebno dok se približavamo važnim međuizborima, pogledaju demokrate i kažu: Znate šta? Ne možemo si priuštiti da kupimo benzin. Ne možemo si priuštiti da kupimo hranu. A vi i dalje šaljete novac negdje drugdje."