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Američki napad u blizini Dječije onkološke bolnice Ahvaz bio je kukavički zločin / Zagovornici ljudskih prava izgubili su moralni kredibilitet

16 juli 2026 - 23:43
News ID: 1841165
Američki napad u blizini Dječije onkološke bolnice Ahvaz bio je kukavički zločin / Zagovornici ljudskih prava izgubili su moralni kredibilitet

ABNA24: Ismail Baghai, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, nazvao je sinoćnji američki napad na lokaciju u blizini Dječije onkološke bolnice u Ahvazu "kukavičkim ratnim zločinom" i objavio da je ovaj napad doveo do hitne evakuacije 211 pacijenata koji su se podvrgavali kemoterapiji iz bolnice Shahid Baghai. Istakao je sličnost ove akcije sa zločinima cionističkog režima protiv medicinskih centara u Gazi i naglasio da su lažni zagovornici ljudskih prava koji ignorišu ove zločine izgubili svoj moralni kredibilitet.

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), Ismail Baghai, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, danas (četvrtak), 15. jula, kao odgovor na američki napad sinoć na lokaciju u blizini bolnice Shahid Baghai u Ahvazu, oštro je osudio tu akciju.

Osvrćući se na činjenicu da je bolnica Shahid Baghai, centar za liječenje raka kod djece u Ahvazu, sinoć evakuirana nakon američkog napada na lokaciju u blizini bolnice, Baghai je rekao: "Ovaj brutalni napad, koji podsjeća na izraelske zločine protiv medicinskih centara, izazvao je tešku patnju i anksioznost hospitalizirane djece i doveo je do hitne evakuacije 211 pacijenata koji su na hemoterapiji."

Glasnogovornik diplomatske službe nazvao je američku akciju "kukavičkim ratnim zločinom" na društvenoj mreži X i napisao: "Ovo je kukavički ratni zločin protiv najnevinijih ljudi - djece koja se hrabro bore za svoje živote."

Konačno, osvrćući se na šutnju lažnih zagovornika ljudskih prava suočenih s ovim zločinom, Baqai je dodao: „Oni koji stalno govore o ljudskim pravima, ali namjerno zanemaruju ciljanje bolnica i medicinskih centara, izgubili su svoj moralni kredibilitet.“

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