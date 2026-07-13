Izvještaj Axiosa: Lindsey Graham nastojao je unaprijediti normalizaciju saudijsko-izraelskih odnosa u svojim posljednjim danima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema izvještaju Axiosa, Graham je vjerovao da bi normalizacija odnosa između Rijada i Tel Aviva mogla biti najvažnije političko dostignuće u novom poslijeratnom bliskoistočnom poretku. On, koji je godinama pratio slučaj, vjerovao je da bi smanjenje iranskog utjecaja moglo pružiti dobru priliku administraciji Donalda Trumpa da realizuje ovaj sporazum. Prema medijima, Graham je namjeravao pokrenuti opsežne diplomatske napore za finalizaciju ovog sporazuma nakon izbora cionističkog režima i američkih međuizbora.

U izvještaju se također dodaje da je Graham razmatrao obuzdavanje tenzija s Iranom, posebno u vezi s događajima u Hormuškom moreuzu, kao preduvjet za napredak procesa normalizacije, te je zatražio od Trumpa da poduzme vojnu akciju kako bi otvorio ovaj strateški plovni put ako diplomatska rješenja ne uspiju. U posljednjim sedmicama svog života, konsultovao se s Donaldom Trumpom, Jaredom Kushnerom, Steveom Wittkofom, Ronom Dermerom, Rimom Bent Bandar i Faisalom bin Farhanom o ovom slučaju, a također je planirao putovati u Saudijsku Arabiju i na okupirane teritorije.

Prema Axiosu, Graham je vjerovao da uspjeh ovog plana zavisi od dva uslova: odobrenja odbrambenog sporazuma između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije u američkom Senatu i formiranja vlade u cionističkom režimu koja bi prihvatila uslove Rijada, uključujući i pružanje specifičnog vremenskog okvira za uspostavljanje države Palestine.

Mediji su također izvijestili da je Graham nekoliko sati prije smrti u telefonskom razgovoru s Trumpom razgovarao o Iranu, Rusiji i regionalnim dešavanjima, te da je, uprkos dosadi, u šali rekao da još uvijek mora završiti sankcije prema Iranu i Rusiji i normalizaciju saudijsko-izraelskih odnosa, ali je umro nekoliko sati kasnije.