Jemenski Ansarullah: Veličanstvena dženaza lideru Hameneiju je referendum koji potvrđuje legitimnost iranskog sistema

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt - ABNA - Abdulwahab Al-Mahbishi, član Visokog sudskog savjeta Jemena rekao je:



Dženaza šehida, imama sejjida Alija Hameneija, predstavlja veliki referendum na putu Islamske revolucije i Osovine otpora, i poslala je jasnu poruku: da se vjerni narodi i dalje okupljaju oko ciljeva Palestine i suprotstavljanja imperijalizmu.



Zločin Amerike i izraelske države, koji je rezultirao ubistvom imama Hameneija, spada u okvir međunarodnog terorizma i kršenje svih zakona, konvencija i ljudskih normi.



Amerika je vjerovala da može srušiti iranski sistem, ali se izuzetno šokirala mobilizacijom naroda koji je obnovio revolucionarni duh u Iranu.

