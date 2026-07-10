Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt - ABNA - Abdulwahab Al-Mahbishi, član Visokog sudskog savjeta Jemena rekao je:
Dženaza šehida, imama sejjida Alija Hameneija, predstavlja veliki referendum na putu Islamske revolucije i Osovine otpora, i poslala je jasnu poruku: da se vjerni narodi i dalje okupljaju oko ciljeva Palestine i suprotstavljanja imperijalizmu.
Zločin Amerike i izraelske države, koji je rezultirao ubistvom imama Hameneija, spada u okvir međunarodnog terorizma i kršenje svih zakona, konvencija i ljudskih normi.
Amerika je vjerovala da može srušiti iranski sistem, ali se izuzetno šokirala mobilizacijom naroda koji je obnovio revolucionarni duh u Iranu.
Jemenski Ansarullah: Veličanstvena dženaza lideru Hameneiju je referendum koji potvrđuje legitimnost iranskog sistema
ABNA24: Jemenski zvaničnik rekao je da je ispraćaj šehida Hameneija bio referendum koji je dokazao koliko iranski narod podržava Islamsku Republiku.
Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt - ABNA - Abdulwahab Al-Mahbishi, član Visokog sudskog savjeta Jemena rekao je:
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