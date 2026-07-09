Više od 10 miliona ljudi prisustvovalo je ispraćaju vođe šehida u Nedžefu i Kerbeli

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Vrhovni odbor, odgovoran za planiranje i organizaciju ispraćaja šehida ajatollaha sejjida Alija Huseinija Hameneija u Iraku, objavio je u četvrtak da je, na osnovu početnih procjena, više od 10 miliona ljudi prisustvovalo ispraćaju ovog šehida u svetim gradovima Nedžef i Kerbela.

Ehsan Yassin Al-Awadi, šef Vrhovnog odbora i direktor Ureda iračkog premijera, izdao je saopštenje u kojem se navodi: Islamski svijet i svjetsko javno mnjenje pratili su ispraćaj šehida vođe Islamske revolucije u dva sveta grada u Iraku s tugom i emocijama.

Govoreći o procesu pripreme za ovu ceremoniju, dodao je da je od prvih sati nakon što je misija najavljena, Vrhovni komitet napravio sveobuhvatan plan za održavanje ove ceremonije održavanjem intenzivnih sastanaka sa zvaničnicima Islamske Republike Iran, lokalnih vlasti, harema, Zajedničke operativne komande, sigurnosnih institucija, službi i drugih srodnih agencija.

Al-Awadi je izjavio da ovaj program uključuje formiranje specijaliziranih odbora, razvoj različitih scenarija za upravljanje gužvom, organizaciju kretanja grupa za žalost i ožalošćenih, obezbjeđivanje sigurnosti duž ruta, pružanje potrebnih usluga i proglašenje pune spremnosti svih izvršnih i sigurnosnih agencija. Hiljade volontera također su učestvovale u realizaciji ovog programa.