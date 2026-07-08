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Imam Hamenei obilježio novo poglavlje časti i dostojanstva svojim šehadetom

8 juli 2026 - 23:55
News ID: 1837620
Imam Hamenei obilježio novo poglavlje časti i dostojanstva svojim šehadetom

ABNA24: Šejh Halid al-Mulla, vođa iračkih sunitskih učenjaka, u poruci u vezi sa svojim prisustvom na ceremoniji dočeka tijela šehida vođe Islamske revolucije, naglasio je da je Imam Hamenei svojim šehadetom obilježio novo poglavlje časti i dostojanstva za islamski ummet.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (a.s) - ABNA - šejh Halid al-Mulla, vođa iračkih sunitskih učenjaka, u poruci povodom ispraćaja tijela šehida vođe Islamske revolucije, govorio je o svom prisustvu na ovoj veličanstvenoj ceremoniji.

Vođa Udruženja iračkih sunitskih učenjaka napisao je na svom profilu na društvenim mrežama X: „Danas smo, sa srcem punim bola, punim ponosa i časti, učestvovali u veličanstvenoj ceremoniji dočeka tijela šehidskog imama Ummeta, ajetullaha Hameneija.“

Dodao je: „Gosti koji su ih dočekali, svojim suzama i iskrenim emocijama, pokazali su svoju duboku tugu i ljubav prema imamu koji je posvetio svoj život odbrani istine i gaženju časti i dostojanstva cionista i kriminalaca.“

Vođa Udruženja iračkih sunitskih učenjaka rekao je: „Svojim šehadetom,  imam je označio novo poglavlje u poglavljima časti i dostojanstva koja je uspostavio svojim džihadom i upornošću.“

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