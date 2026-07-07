Ispraćaj ajetullaha Hameneija u Iraku pokazuje solidarnost dva naroda

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt a.s - ABNA - Seyyed Ammar Al-Hakim, vođa iračkog pokreta nacionalne mudrosti, u intervjuu za mrežu Al-Mayadeen, istovremeno naglašavajući neophodnost monopola na oružje u rukama vlade, pojasnio je da ovaj proces ni na koji način ne dovodi do slabljenja ili raspada Hashd al-Shaabi, a ujedno je istakao dubinu odnosa između Iraka i Islamske Republike Iran i poštovanje Teherana prema suverenitetu Iraka.

Al-Hakim je rekao: "Isporuka oružja vladi je propisana u iračkom ustavu i vrhovni vjerski autoritet je to također naglasio." Također, ovo pitanje se spominje iu planovima iračkih vlada.

Vođa iračkog pokreta nacionalne mudrosti izjavio je: Struktura Al-Hashd al-Shaabija mora biti obnovljena i organizirana kako bi postala koherentnija, organiziranija i moćnija vojna sila.

Al-Hakim je naglasio: Al-Hashd al-Shaabi je jedan od osnovnih stubova iračkog odbrambenog sistema. Vojska ima svoje misije, federalna policija također ima specifične zadatke, a Al-Hashd al-Shaabi obavlja svoje posebne misije.

Dodao je: Vladin monopol na oružje treba da bude praćen većom podrškom instituciji Al-Hashd al-Shaabi, njenom pravilnom institucionalizacijom i revizijom njenih organizacionih struktura.

Vođa iračkog pokreta nacionalne mudrosti je primijetio: Nema govora o napuštanju, spajanju ili raspuštanju Al-Hashd al-Shaabija.

Al-Hakim je također rekao: Na osnovu onoga što sam čuo od ljudi koji su se sastali sa američkim specijalnim izaslanikom, kao i iz kontakata ostvarenih sa iračkim premijerom, ovaj izaslanik se nije miješao u iračke poslove. Do sada nisam bio obaviješten da su Sjedinjene Države ili bilo koja druga država tražila od Iraka da prekine veze sa Islamskom Republikom Iran.

Al-Hakim je nastavio: Nikada nisam čuo od Islamske Republike Iran i njenih lidera da žele da im Irak bude podređen ili da se miješaju u unutrašnje stvari Iraka. Ono što sam čuo od Irana i njegovih lidera je da žele nezavisni Irak sa suverenitetom i nezavisnim donošenjem odluka.

Ukazao je i na šehadet vođe Islamske revolucije Irana i naveo: Iračani su izrazili široku simpatiju sa šehadetom sejjida Alija Khameneija, njegovim ugnjetavanjem i terorističkim činom koji je doveo do njegove smrti.

Vođa iračkog pokreta nacionalne mudrosti nastavio je: Iračani na ovoj ceremoniji izjavljuju solidarnost sa iranskom nacijom, njihovim ugnjetavanjem i stradalim imamom.

Al-Hakim je zamolio stanovnike Iraka da se pridruže ceremoniji ispraćaja ajetullaha Hameneija i pokažu poruku solidarnosti između dva naroda tako što će joj prisustvovati.