Libanska pjesnikinja: Imam šehid sada ima jače prisustvo među nama

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Najwa Raad, spisateljica, pjesnikinja i direktorica udruženja "Al-Ahya'a - oživljavanje naslijeđa otpora" u Libanu, dok je prisustvovala ispraćaju šehida vođe revolucije u Komu, u intervjuu za novinara ABNA-e naglasila je da je prisustvovanje ceremoniji najmanja dužnost kao odgovor na ovaj veliki gubitak, te izjavila: "Za nas je njegov šehidet poput šehadeta imama".

Navodeći da su šehidi živi i da imam Hamenei sada ima istaknutije i življe prisustvo među nama nego ikad, dodala je: "Žrtvovao je svoj život na putu uzdizanja čistog islama Muhameda;" put koji je od tragediji u Kerbeli uvijek bio praćen velikim žrtvama, jer je globalna arogancija stalno u suprotnosti s čistim islamom, i na tom putu, čak je i njegova porodica, uključujući kćerku, suprugu novog vođe i malu unuku, također postigla šehadet."

Libanska spisateljica i pjesnikinja nastavila je: "Naša glavna dužnost kao žena je odgojiti generaciju koja je upoznata s idealima imama Homeinija, r.s, i imama šehida i kreće se njihovim putem."

Osvrćući se na svoju specijaliziranu aktivnost u dokumentiranju usmene historije otpora, napomenula je: "Kao aktivistice u području književnosti i kulture, dužne smo prikazati žrtve podnesene na ovom putu pisanjem činjenica kako bi se one sačuvale za buduće generacije." Konačno, citirajući izjavu imama Homeinija, r.s, u vezi s teškoćom kulturnih aktivnosti, Raad je naglasila: "Rad u ovom području je mnogo teži nego u vojnom području; jer u vojnom ratu, borac dostiže status šehida time što je ubijen i pobjeđuje, ali na kulturnom frontu, postizanje takvog položaja je drugačije i teže."