Associated Press: SAD zadržavaju konačan izvještaj o napadu na školu Minab

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izvještaj Associated Pressa pokazuje da je prošlo više od 120 dana od američkog vazdušnog napada na osnovnu školu u gradu Minab, Iran, a da Washington nije zauzeo zvaničan i jasan stav o incidentu. Incident koji je doveo do mučeničke smrti desetina školaraca i još uvijek je kontroverzan.

Prema izvještaju, iako je američka vojska gotovo odmah imala dokaze da je područje bilo meta napada, administracija Donalda Trumpa još nije prihvatila direktnu odgovornost za napad, a konačni rezultati istrage Pentagona o incidentu nisu objavljeni.

Dostupne informacije o napadu prikupljene su na osnovu poređenja objavljenih video zapisa, izvještaja o ljudskim pravima, intervjua sa očevidcima i nezavisnim istraživačima.

Izvještaj, pozivajući se na informisanog američkog zvaničnika koji nije želio da bude imenovan, navodi da je američka vojska bila svjesna napada u tom području i ukazuje na strukturne nedostatke u procesu određivanja ciljeva i njihove analize unutar Ministarstva odbrane SAD-a.

Rastući pozivi za transparentnost u američkom Kongresu

Nasuprot tome, nezavisna grupa "Airwars" objavila je da je zabilježila identitete 157 žrtava, uključujući 123 djece. Iako konačni izvještaj Pentagona nije objavljen, pozivi za transparentnost unutar američkog Kongresa su se povećali.

Associated Press citirao je američkog sekretara za rat Petea Hegsetta koji je rekao da će izvještaj biti objavljen u odgovarajuće vrijeme. Američki predsjednik je također tvrdio da nije bio upoznat sa njegovim sadržajem i da je oklijevao da prihvati direktnu odgovornost SAD-a za incident.

Prema detaljima s terena predstavljenim u izvještaju, napad se dogodio ujutro školskog dana u školi Shajre Tayyiba u gradu Minab. Iako su objavljeni izvještaji o nekoliko uzastopnih eksplozija i urušavanju dijela zgrade, ovo se dogodilo u isto vrijeme kada su iranske škole primale obavještenja o zatvaranju zbog sigurnosnih dešavanja u regiji.

Mjesnički izvještaji i lokalna svjedočenja izvijestili su o mučeničkoj smrti desetina ljudi, ali se brojke razlikuju između službenih i neslužbenih izvora, a zbog velikog obima uništenja, identifikacija žrtava je bila vrlo teška.

Stručnjaci koji su razgovarali s Associated Pressom također su rekli da su organizacijske promjene u Pentagonu, uključujući smanjenje specijaliziranih jedinica za procjenu civilnih žrtava, mogle utjecati na mehanizme za sprječavanje civilnih žrtava.

Sudbina konačne istrage, iako su mnogi njeni dijelovi završeni, ostaje nejasna, prema izvještaju, jer Centralna komanda SAD-a pregledava rezultate prije nego što odluči hoće li ih objaviti.