Qalibaf: Ako Amerika ne ispuni svoje obaveze, spremni smo za rat

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Mohammad Baqer Qalibaf, šef iranskog pregovaračkog tima, objasnio je najnoviji proces pregovora u posebnom intervjuu za medije večeras (29. jula).

Qalibaf je, izražavajući saučešće povodom Muharrema , rekao: Ako želimo objasniti uslove na terenu u kontekstu rata, bolje je naglasiti ostvarenje kraja rata, jer je potpisan memorandum o razumijevanju. U vrijeme noći 14. juna, kada je pakistanski premijer objavio tvit o kraju rata, a odmah zatim i Trumpov tvit o kraju pomorske blokade, blokade koja je sama po sebi bila nasilan i neopisiv rat.

Navodeći da je najteži rat bila pomorska blokada, dodao je: U ovom ratu, ljudi i njihov hljeb su bili blokirani. Potpisivanjem memoranduma o razumijevanju, ova opsada je ukinuta, što je bio jedan od velikih uspjeha ovog memoranduma o razumijevanju. Ono što se sada dešava na frontu između nas i Sjedinjenih Američkih Država jeste da vodimo dijalog u koordinaciji s posrednicima kako bismo ispunili Član 13 ovog memoranduma o razumijevanju.

Predsjednik Parlamenta je izjavio: Treći nametnuti rat bio je ogroman i sveobuhvatan rat u koji smo bili uključeni u svim dijelovima Irana, od kopnenih i zračnih do sigurnosnih prijetnji, tj. totalni rat. Također, sam front otpora je vrlo opsežan, od Jemena do Libana i Iraka. Stoga, kada se rat završi, tj. kada se primirje pretvori u kraj rata, definitivno će biti nekih problema i neslaganja u njegovoj provedbi.

Iran traži definitivnu provedbu primirja u Libanu

Govoreći o pitanju primirja u Libanu, predsjednik zakonodavne vlasti Irana nastavio je: Obaveza koju su Sjedinjene Američke Države preuzele u prvom paragrafu i garantovale kraj rata i prekid vojnih operacija u Libanu, posebno na jugu, velika je pobjeda za nas.

Dodao je: „Manje je vjerovatno da ćemo se susresti s takvim problemima u vlastitoj zemlji. Naše tenzije ponekad, kao što ste vidjeli, dovode do incidenata tokom noći, a ponekad neki pokušavaju tranzitirati kroz Hormuški moreuz bez prihvatanja aranžmana dogovorenih s Iranom i poduzimaju akcije izvan okvira sporazuma. Naravno, Islamska Republika je posvećena osiguravanju da se tranzit kroz Hormuški moreuz provodi u okviru istog memoranduma o razumijevanju.“

Navodeći da su akcije koje dovode do kršenja sporazuma neprihvatljive, Qalibaf je pojasnio: „Ako se promet odvija na određenoj ruti, svako odstupanje od te rute ili akcija koja se smatra prekidom primirja ili kršenjem memoranduma o razumijevanju bit će dokumentirana, a druga strana također može reagirati na isti način. Najnoviji primjer ovoga bio je napad koji je izveden na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu, a isti proces može se procijeniti u budućnosti.“

Predsjednik Parlamenta je najavio: "Neki od ovih događaja su prirodni i pokazuju da mi, dok se pridržavamo memoranduma o razumijevanju, također insistiramo na njegovoj provedbi. Iz tog razloga, oboje slijedimo put dijaloga i, ako druga strana odbije ispuniti svoje obaveze, spremni smo odgovoriti i reagirati na odgovarajući način." Pet glavnih uslova memoranduma o razumijevanju se ozbiljno provode

Šef pregovaračkog tima, naglašavajući da su uslovi u Libanu drugačiji, izjavio je: "Cionistički režim je okupirao dio južnog Libana i vojni sukobi u tom području su intenzivniji. Naravno, od potpisivanja memoranduma o razumijevanju i početka procesa njegove implementacije, nivo ovih sukoba se značajno smanjio, što će biti detaljnije objašnjeno u nastavku.

Govoreći o oblasti diplomatije, također je izjavio da se pregovori ozbiljno vode s ciljem ispunjavanja pet glavnih uslova memoranduma o razumijevanju. Ovi uslovi moraju se ili odmah implementirati ili se proces njihove implementacije mora pokrenuti u određenim vremenskim okvirima, na način koji osigurava da će biti u potpunosti implementirani na vrijeme. I razvoj događaja na terenu i diplomatski proces prate se 24 sata dnevno, precizno i ​​s visokom osjetljivošću, tako da se sve klauzule memoranduma o razumijevanju pravilno provode i prate.

Memorandum, znak neuspjeha SAD-a i cionističkog režima

Govoreći o sastanku u Zürichu 4. januara, predsjednik Zakonodavne vlasti izjavio je da je glavni fokus razgovora bio praćenje implementacije ovih početnih pet klauzula memoranduma i rekao: Glavni pregovori su vođeni u protekla 2 do 3 mjeseca, od početka primirja i početka razgovora u Islamabadu do digitalnog potpisivanja memoranduma od strane predsjednika. Nakon Potpisivanjem sporazuma, ušli smo u fazu implementacije i dok se ne ispuni ovih početnih pet klauzula, implementacija ostalih klauzula memoranduma neće početi.

Nastavio je: Glavni cilj putovanja u Švicarsku bio je i koordinacija implementacije ovih obaveza. Mislili smo da bi otprilike sedmica nakon potpisivanja memoranduma bilo dobro vrijeme za početak ovih koordinacija; Ali od samog dana potpisivanja sporazuma, cionistički režim se jako trudi da poremeti njegovu provedbu. Razlog za ovo protivljenje bio je također jasan, jer je ovaj memorandum u praksi znak neuspjeha politika Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima.

Oslanjajući se na prvi paragraf ovog memoranduma, u kojem se navodi da rat treba završiti na svim frontovima, Qalibaf je izjavio: Shodno tome, ljudi u Libanu trebaju se vratiti svojim domovima, a okupacijske snage trebaju se povući iz područja koja su okupirale tokom rata. Međutim, u četvrtak i petak, vojni napadi i operacije su se intenzivirali, a pokušano je i uništavanje nekih područja i stvaranje novih realnosti na terenu, što je otežalo provedbu memoranduma.

Libanon je bio prioritet za pregovore u Švicarskoj

Osvrćući se na ulogu Sjedinjenih Američkih Država i Irana u garantiranju provedbe sporazuma, predsjednik Parlamenta je rekao: Ovo pitanje je trebalo brže rješavati. Iz tog razloga, putovanje u Švicarsku je obavljeno ranije nego što je planirano, a najvažniji prioritet razgovora bila je situacija u Libanu. Rezultat ovih nastojanja jasno je vidljiv u smanjenju nivoa sukoba, a današnji uslovi nisu uporedivi s prvim danima nakon potpisivanja sporazuma.

Šef iranskog pregovaračkog tima objavio je: "Nakon ovog procesa, dogovoreno je da će Iran, Sjedinjene Američke Države i Libanon formirati zajednički odbor za praćenje provedbe prekida vatre, završetka rata i uspostavljanja libanonskog nacionalnog suvereniteta." Formiranje ovog odbora je u toku; iranski predstavnik je imenovan, Sjedinjene Američke Države su također predstavile svog predstavnika, a Libanon također mora imenovati svog predstavnika kako bi njegove aktivnosti počele.

Dodao je: "Naravno, ograničeni sukobi se i dalje mogu dogoditi u nekim područjima jer su se ljudi vratili u svoja sela, okupacijske snage su i dalje prisutne na nekim mjestima, a borci Hezbolaha su također stacionirani u tom području." Međutim, ove ograničene incidente ne treba porediti sa uslovima na vrhuncu rata. Libanon je tokom rata pretrpio više od četiri hiljade mučenika i prošao je kroz dane kada su stotine mučenika i skoro hiljadu ranjenih zabilježene u jednom danu. Ali sada je intenzitet sukoba primjetno smanjen i uglavnom je ograničen na sporadične incidente, pucnjave ili letove dronova."

Qalibaf je izjavio: "Naravno, potpuna konsolidacija prekida vatre i provedba svih obaveza će potrajati." Stoga se tekući razgovori ozbiljno nastavljaju i dok se ovih pet početnih klauzula, uključujući i Liban, u potpunosti ne uspostave i ne provedu, nećemo ući u fazu provedbe ostalih klauzula memoranduma.

Ameriku ne vidimo kao prijatelja, već kao zakletog neprijatelja.

Kao odgovor na kritike putovanja u Zürich, predsjednik Parlamenta je rekao da neki vjeruju da nismo trebali ići u Švicarsku, s obzirom na to da cionistički režim nastavlja kršiti prekid vatre u Libanu i da libanonski narod i dalje biva mučen. Moj odgovor je da su pregovori također metoda borbe. Ne pregovaramo s Amerikom kao prijateljem, već sa zakletim neprijateljem koji će djelovati protiv nas kad god nađe priliku. Neko može voditi dobre pregovore i takođerbiti spreman za rat.

Navodeći da prekid vatre u Libanu ne znači kraj rata, dodao je: Čak i tokom prekida vatre, kako bismo branili Liban, ciljali smo cionistički režim s našeg vlastitog tla i najavili da ćemo odgovoriti ako ponovo napadne. Istovremeno, zahtijevali smo da druga strana ispuni obaveze iz memoranduma. Rezultat ovog pristupa bio je da su se nakon naše posjete obim sukoba i broj mučenika počeli smanjivati, iako se kršenja poput napada dronovima i dalje nastavljaju. Kada se problem može riješiti dijalogom, nema potrebe pribjegavati težem putu.

Govoreći o sporazumu između Libana i cionističkog režima u Sjedinjenim Državama, Qalibaf je izjavio: "Iz perspektive mnogih Libanaca, washingtonski sporazum je protiv ustava ove zemlje i otvara put zvaničnom povratku cionističkog režima i njegovoj sigurnosti od strane libanonske vojske. Međutim, memorandum koji smo slijedili naglašava očuvanje nezavisnosti Libana. Još uvijek smo u borbi protiv cionističkog režima.

Nećemo se ni na koji način odreći prava na obogaćivanje urana i raketnu moć.

Šef iranskog pregovaračkog tima izjavio je: "Postoji razlika u mišljenjima čak i unutar Sjedinjenih Država o ovom pitanju." Dok neki nastoje provesti Abrahamov plan i normalizirati odnose Libana sa cionističkim režimom, ovaj memorandum je sastavljen upravo kako bi se očuvala nezavisnost Libana. Žrtve ovog rata nisu samo šiiti; muslimani, kršćani i sljedbenici drugih religija i etničkih grupa također su mete zločina cionističkog režima.

Predsjednik Parlamenta je napomenuo: Stoga ćemo nastaviti dijalog i braniti memorandum. Naravno, glavna garancija ovog memoranduma nije Vijeće sigurnosti ili njegove pravne klauzule; baš kao što je JCPOA prekršen uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti. Naša prava garancija je naša vlastita moć. Naša raketna moć i obrambeni kapaciteti nisu predmet pregovora. Također, Front otpora i ćelije otpora nisu bili predmet pregovora. U nuklearnom području, kao članica NPT-a, smatramo obogaćivanje našim pravom i djelujemo u okviru naših obaveza. To su crvene linije i komponente naše moći protiv američkih ekscesa.

Qalibaf je pojasnio: Još nismo ušli u fazu pregovora. Trenutno su u toku razgovori o ispunjavanju pet glavnih uslova navedenih u paragrafima 1, 4, 5, 10 i 11 memoranduma o razumijevanju. Kao što je navedeno u paragrafu 13, početak pregovora zavisi od implementacije ovih paragrafa i njihovog kontinuiranog sprovođenja; pitanja kao što su okončanje rata u Iranu i Libanu, ukidanje blokade, ponovno otvaranje morskih ruta, nastavak izvoza nafte i oslobađanje zamrznutih sredstava.

Gdje god je potrebno, odgovorićemo silom.

Šef iranskog pregovaračkog tima naglasio je: Nećemo ulaziti u pregovore u vezi sa prvim paragrafom dok se ne postigne njegova puna implementacija. Proces konsolidacije prekida vatre u Libanu se trenutno provodi i svaka akcija suprotna...

Suočit će se s protuodgovorom. Baš kao što smo ih dva puta ranije ciljali. Stoga ćemo oboje slijediti put dijaloga i odgovoriti silom gdje god je to potrebno.

Izjavivši da se nadamo da će druga strana djelovati logično, ali ako je američka logika zasnovana na sili, naš odgovor će također biti sila, dodao je: Iskustvo je pokazalo da što smo spremniji za rat, to ćemo biti bolji u pregovorima. Naravno, znamo i razliku između rata i kraja rata i vjerujemo da će mir, napredak i ekonomija zemlje biti osigurani u sjeni kraja rata. Trenutno je finaliziran tekst memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka, ali dok se njegovih pet glavnih tačaka u potpunosti ne implementira, dosije ove faze neće biti zatvoren. Prva tačka još nije u potpunosti utvrđena i pregovori neće početi dok se u potpunosti ne implementira.

Qalibaf je najavio: Jedno od najvažnijih dostignuća Islamske Republike postignuto je i u vezi s ukidanjem opsade. Paragraf 4 predviđa da će Sjedinjene Američke Države odmah po potpisivanju memoranduma početi s ukidanjem pomorske blokade i prekidom svake opstrukcije protiv Islamske Republike Iran, a u potpunosti će je okončati najkasnije u roku od 30 dana. Međutim, čak i prije isteka ovog roka, istovremeno s parafiranjem memoranduma, dogovoreno je da će se kraj blokade objaviti te noći, što se i dogodilo. Iz tog razloga, ukidanje blokade je praktično provedeno prije isteka roka od 30 dana, što je bio rezultat moći terena, diplomatije i načina na koji su vođeni pregovori.