Komunikacijska linija između Irana i SAD-a u Hormuskom moreuzu politička, a ne vojna; pravila tranzita nepromijenjena

Izvor je za Press TV, pod uslovom anonimnosti, rekao da, iako je komunikacijska veza uspostavljena, to nije vojna koordinacijska linija.

"Ovo je politički komunikacijski kanal i ne uključuje direktnu liniju s oružanim snagama Islamske Republike", objasnio je izvor.

Potvrda dolazi dan nakon što je glasnogovornik Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Hossein Mohebi negirao izvještaje o kontaktnoj liniji sa Sjedinjenim Državama.

Sigurnosni izvor naglasio je iranska teritorijalna prava u Hormuškom tjesnacu i naglasio da uspostavljanje komunikacijske linije ne podrazumijeva nikakvu koordinaciju sa Sjedinjenim Državama u vezi s prolaskom brodova kroz strateški plovni put.

"Svaki tranzit kroz tjesnac mora se odvijati rutama koje je službeno proglasio Iran", dodao je izvor.

Smatra se da je komunikacijska linija dio širih napora za sprječavanje incidenata u strateškom plovnom putu, kroz koji prolazi otprilike 20 posto svjetske zalihe nafte.

SAD i Iran ponovo su razmijenili vatru u petak i subotu nakon što su meta napada bili komercijalni brodovi koji su plovili izvan rute koju je odredio Iran. Teheran je odbacio optužbe da stoji iza napada.

Ovaj razvoj događaja slijedi nakon privremenog sporazuma između SAD-a i Irana potpisanog 18. juna, koji je uključivao odredbe o sigurnom prolasku komercijalnih brodova kroz Hormuz.

Član 5. Islamabadskog memoranduma o razumijevanju također predviđa razgovore između Irana i Omana radi definiranja budućeg upravljanja moreuzom i pomorskim uslugama u skladu s međunarodnim pravom i suverenim pravima obalnih država.

Iran je više puta potvrdio svoju vlast nad Hormuškim moreuzom.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi izjavio je u petak da se "siguran prolaz kroz Hormuški moreuz ne može garantirati dvosmislenim aranžmanima, paralelnim rutama ili donošenjem odluka koje ne uzimaju u obzir ulogu Irana kao obalne države".