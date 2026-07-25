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Jordan je lagao tvrdeći da nema američku bazu/Američko priznanje žrtava sramoti Jordan

25 juli 2026 - 23:56
News ID: 1845008
Jordan je lagao tvrdeći da nema američku bazu/Američko priznanje žrtava sramoti Jordan

ABNA24: Šejh Al-Sadiq Al-Ghariani, libijski muftija, osvrćući se na američko priznanje žrtava i štete u Jordanu, naglasio je da ovo priznanje sramoti Jordan, koji je prethodno lažno tvrdio da na njegovoj teritoriji nema američke vojne baze. Dodao je da je Jordan posljednjih sedmica tvrdio da će se suprotstaviti svim iranskim raketama, ali nakon što su rakete pale na američke baze i Amerikanci pretrpjeli žrtve, nisu mogli sakriti svoje gubitke.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - šejh Al-Sadiq Al-Ghariani, libijski muftija, otkrio je u govoru o ulozi Jordana u iransko-američkom ratu.

Al-Ghariani je u govoru dodao: „Jordan već sedmicama tvrdi da se njegova vojska suočava sa svim iranskim projektilima i da ono što pada na ovu zemlju su samo šrapneli i ostaci projektila i rezultat su odbrambenih operacija.“

Dodao je: „Ova zemlja je također lažno tvrdila da na njenoj teritoriji nema američke vojne baze i da ima samo sporazume sa Sjedinjenim Državama o vojnoj obuci.“

Al-Ghariani je rekao: „Nakon što su ovi projektili pali na američke baze i prouzrokovali ove žrtve i štetu Amerikancima, oni nisu mogli sakriti svoje gubitke.“

Libijski muftija je izjavio: „Saopštenjem SAD-a da je nekoliko njihovih vojnika ubijeno i ranjeno u Jordanu i Iraku, Jordan, koji je skrivao ovo pitanje i lažno tvrdio da na njegovom tlu nema američkih baza, osramoćen je.“

Al-Ghariani je rekao: „Američki napadi na Iran u posljednjih 10 dana su osveta za velike žrtve i štetu koju su Amerikanci pretrpjeli u Jordanu.“

Treba napomenuti da je Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) prethodno objavila da su dva američka vojnika ubijena u Jordanu, a da se još jedan vojnik vodi kao nestao nakon iranskog odgovora na agresivne napade Washingtona.

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