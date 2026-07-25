Jordan je lagao tvrdeći da nema američku bazu/Američko priznanje žrtava sramoti Jordan

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - šejh Al-Sadiq Al-Ghariani, libijski muftija, otkrio je u govoru o ulozi Jordana u iransko-američkom ratu.

Al-Ghariani je u govoru dodao: „Jordan već sedmicama tvrdi da se njegova vojska suočava sa svim iranskim projektilima i da ono što pada na ovu zemlju su samo šrapneli i ostaci projektila i rezultat su odbrambenih operacija.“

Dodao je: „Ova zemlja je također lažno tvrdila da na njenoj teritoriji nema američke vojne baze i da ima samo sporazume sa Sjedinjenim Državama o vojnoj obuci.“

Al-Ghariani je rekao: „Nakon što su ovi projektili pali na američke baze i prouzrokovali ove žrtve i štetu Amerikancima, oni nisu mogli sakriti svoje gubitke.“

Libijski muftija je izjavio: „Saopštenjem SAD-a da je nekoliko njihovih vojnika ubijeno i ranjeno u Jordanu i Iraku, Jordan, koji je skrivao ovo pitanje i lažno tvrdio da na njegovom tlu nema američkih baza, osramoćen je.“

Al-Ghariani je rekao: „Američki napadi na Iran u posljednjih 10 dana su osveta za velike žrtve i štetu koju su Amerikanci pretrpjeli u Jordanu.“

Treba napomenuti da je Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) prethodno objavila da su dva američka vojnika ubijena u Jordanu, a da se još jedan vojnik vodi kao nestao nakon iranskog odgovora na agresivne napade Washingtona.