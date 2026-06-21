Qalibaf: Prijetnje Amerikanaca ne smatramo bitnim

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Mohammad Baqer Qalibaf, šef iranskog pregovaračkog tima, napisao je na društvenoj mreži X: Zar ne misle da bi, da su njihove prijetnje imale ikakve rezultate, ne bi dovele do današnjeg očaja? Mi prijetnje Amerikanaca ne smatramo ničim.

Nastavio je: Trebali bi biti oprezni sa svojim komentarima, naše oružane snage su spremne odgovoriti na drugačiji način. Šta god da kažu, mi smo ti koji će djelovati.

