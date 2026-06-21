  1. Home
  2. usluga
  3. Vijesti iz Irana

Qalibaf: Prijetnje Amerikanaca ne smatramo bitnim

21 juni 2026 - 22:38
News ID: 1830137
Qalibaf: Prijetnje Amerikanaca ne smatramo bitnim

ABNA24: Šef iranskog pregovaračkog tima rekao je: Zar ne misle da bi, da su njihove prijetnje imale ikakve rezultate, ne bi dovele do današnjeg očaja? Mi prijetnje Amerikanaca ne smatramo ničim.

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Mohammad Baqer Qalibaf, šef iranskog pregovaračkog tima, napisao je na društvenoj mreži X: Zar ne misle da bi, da su njihove prijetnje imale ikakve rezultate, ne bi dovele do današnjeg očaja? Mi prijetnje Amerikanaca ne smatramo ničim.
Nastavio je: Trebali bi biti oprezni sa svojim komentarima, naše oružane snage su spremne odgovoriti na drugačiji način. Šta god da kažu, mi smo ti koji će djelovati.
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha