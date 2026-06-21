Osiguravajuća kompanija Perzijskog zaljeva osnovana za pokrivanje Hormuškog tjesnaca

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Musa Rezaei, novi generalni direktor Centralnog osiguranja Irana, izjavio je na današnjoj ceremoniji: Prošle sedmice, u srijedu, uz dozvolu Izvršnog odbora Centralnog osiguranja, odobreno je osnivanje osiguranja Perzijskog zaljeva, koje će pokrivati ​​rizike Hormuškog tjesnaca.

Generalni direktor Centralnog osiguranja također je rekao da je jučer Osiguravajuća kompanija Perzijskog zaljeva izdala 24 police osiguranja za Hormuški tjesnac.

Rezaei je također rekao: Trenutno je stopa penetracije osiguranja u zemlji dva i po posto i do kraja godine ćemo je povećati na 3 posto.

Prema riječima novog generalnog direktora Centralnog osiguranja, u nedavnom nametnutom ratu oštećeno je 30 hiljada vozila, štetu je procijenilo iransko osiguranje i do sada je 23 hiljade vozila dobilo odštetu u vrijednosti od 6 hemata.

Generalni direktor Centralnog osiguranja također je rekao da smo u protekla četiri mjeseca isplatili 22 miliona i 250 hiljada polisa osiguranja u vrijednosti od 124 milijarde tomana.

Rezaei je također rekao da je u posljednja četiri mjeseca u zemlji proizvedeno 17,6 miliona polisa osiguranja u vrijednosti od 237 triliona tomana.

Također je izjavio da 90 posto finansiranja ekonomije naše zemlje osigurava osnovna banka, te rekao da do sada niko nije obraćao pažnju na osiguranje, ali sa štetom koja se dogodila u luci Shahid Rajaee, a zatim 12-dnevnim nametnutim ratom, a zatim i nametnutim ratom Ramazana, pažnja je usmjerena na osiguranje.

Prema riječima šefa Centralnog osiguranja, vrijednost osiguranja proizvodnje prošle godine iznosila je 700 hemat, ali nažalost nismo vidjeli dodanu vrijednost u provincijama, jer se većina velikih industrija nalazi u provincijama, ali njihova sjedišta se nalaze u Teheranu i njihove premije osiguranja se plaćaju u centru.

Rezaei je također rekao da razmatramo, prvo, osnivanje provincijskih osiguravajućih društava koja će prodavati police osiguranja unutar provincije, a drugo, sjedišta velikih kompanija treba premjestiti u provincije u kojima se one nalaze.

Šef Centralne agencije za osiguranje također je rekao da postoje neka pitanja koja su izvan industrije osiguranja i uzrokuju probleme, kao što su uslovi, sistem nekretnina i smještaja ili plaćanje cestarina na autoputevima, što stvara probleme za mrežu prodaje osiguranja, posebno u situacijama kada dođe do prekida interneta.