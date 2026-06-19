Iran: Odlučni smo odobriti Plan upravljanja Hormuškim moreuzom

Prema izvještaju Novinske agencije ABNA - Mohammad Rezaei Kochi, predstavnik Jahroma u Islamskoj konsultativnoj skupštini, osvrnuo se na memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i uslove Hormuškog moreuza u njemu, te rekao: Osnovni cilj i ozbiljan zahtjev u Parlamentu je učvršćivanje suvereniteta Islamske Republike Iran nad ovim vitalnim i strateškim plovnim putem. Shodno tome, svako kretanje brodova u ovom području zahtijevat će dobijanje službene dozvole od Islamske Republike Iran. Potreba ove mjere je sprječavanje bilo kakve štete po nacionalne interese zemlje; na takav način da nijedan brod ne može nanijeti štetu Islamskoj Republici Iran prolazeći kroz nju.

Oslanjajući se na iskustvo trećeg nametnutog rata, kada su Amerikanci prebacili svoju opremu u svoje baze u regiji kroz Hormuški tjesnac, izjavio je: „U to vrijeme međunarodni ugovor o neškodljivom prolazu, kojem se pridružio i Iran, praktično je ignoriran.“

Rezaei Kochi je izjavio: „Danas smatramo da imamo pravo staviti svaki prolaz kroz Hormuški tjesnac pod strogu kontrolu i nadzor.“

Šef parlamentarne Komisije za građevinarstvo naglasio je: „Glavna osnova za kontrolu Hormuškog tjesnaca je usvajanje zakona koji će uspostaviti suverenitet Islamske Republike Iran u ovoj regiji. Iako početni memorandum o razumijevanju nije eksplicitno spominjao naplatu naknada ili izdavanje dozvola, ova pitanja su općenito prihvaćena i ne stvaraju prepreku zakonodavstvu u Parlamentu. Odlučni smo da ovo pitanje pretvorimo u obavezujući zakon odmah nakon ponovnog otvaranja Parlamenta.“

Naglašavajući da Hormuški moreuz, kao jedna od najvažnijih strateških imovina Irana, nije korišten kako je trebalo, dodao je: "Ali od sada će ovaj plovni put biti uporište za suočavanje sa svakom neprijateljskom akcijom protiv interesa zemlje. Svaka neprijateljska zemlja koja namjerava poduzeti mjere protiv Irana može dobiti svoj odlučan odgovor u ovom trenutku. Stoga insistiramo na ovom pitanju i, uz saradnju parlamenta, finalizirat ćemo zakon o integriranom upravljanju Hormuškim moreuzom." Šef parlamentarne građevinske komisije izjavio je da je plan za upravljanje Hormuškim moreuzom učitan u parlamentarni sistem i da će uskoro biti na dnevnom redu, dodajući: "Bit ćemo odlučniji nego ikad da nastavimo s odobravanjem ovog zakona. Nadamo se da ćemo ovom mjerom napraviti čvrst korak ka zaštiti nacionalnih interesa i jačanju suvereniteta Islamske Republike Iran." Rezaei Kochi je nastavio: "Ograničenje kretanja plovila koja pripadaju Izraelu ne bi trebalo biti takvo da ta plovila prolaze ovom rutom." Po našem mišljenju, ovo je potpuno neprihvatljivo i neprihvatljivo. Nijednom plovilu koje pripada Izraelu ne bi trebalo dozvoliti prolazak.

Šef parlamentarne Komisije za građevinarstvo najavio je: Također, sva plovila moraju dobiti dozvolu od Islamske Republike Iran i nije im dozvoljen prolazak bez dozvole. Naravno, izdavanje dozvole ne uključuje izraelska plovila, jer nijedno plovilo koje pripada Izraelu nema pravo prolaska.