Vojska Islamske Republike Iran izdala je saopštenje nakon mudre poruke Vrhovnog vođe Islamske revolucije i Vrhovnog komandanta Oružanih snaga (Vrhovnog zaštitnika) u vezi s memorandumom o razumijevanju između predsjednika Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Tekst izjave Armije Islamske Republike Iran u vezi s memorandumom o razumijevanju između predsjednika Irana i Sjedinjenih Američkih Država glasi:

U ime Boga, Najmilostivijeg, Najmilostivijeg

Tokom dana pobjede krvi nad mačem i mahanja zastavom Ezzata Husseinija, plodovi otpora i upornosti izaslaničke nacije Islamskog Irana protiv tadašnjih Jezida i fronta globalne arogancije još jednom su se manifestovali u nedavnom nametnutom ratu.

Postojan otpor iranskog naroda, žrtva i predanost oružanih snaga i saosjećanje narodne vlade, zajedno s mudrim mjerama mučeničkog vođe nacije i vodstvom dragog vođe i vrhovnog komandanta na bojnom polju trećeg nametnutog rata, prisilili su neprijatelja da poštuje veliku naciju Irana kako bi mogla krenuti putem prekida vatre i razumijevanja.

Oslanjajući se na vječnu Božju moć, kulturu časti i netolerantnu okrutnost ove velike nacije, te u svjetlu razborite i napredne komande vrhovnog komandanta, borbe djece nacije u oružanim snagama i predane diplomatije zvaničnika, poštujemo prava i legitimna prava velike i nepokolebljive nacije Irana i fronta otpora. Ako Bog da, u sjeni jačanja nacionalne empatije, jedinstva i kohezije, _ kao jednog od najvažnijih stubova uspjeha i stabilnosti _ svjedočit ćemo rastućem ponosu velike, otporne i moćne nacije ponosnog islamskog Irana i budućih pobjeda.

Ponosni sinovi Irana i odani sljedbenici nacije u moćnoj vojsci Islamske Republike i ponosnom Korpusu islamske revolucionarne garde, rame uz rame i s punom budnošću i budnim očima, s rukom na okidaču i uhom na komandu vrhovnog komandanta, svakodnevno će povećavati svoju borbenu moć i spremni su čuvati i štititi sigurnost, dostojanstvo i interese plemenite iranske nacije žrtvujući svoje živote u slučaju bilo kakvog kršenja dužnosti od strane neprijatelja.