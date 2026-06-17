Trump priznaje nemogućnost da obuzda iranski raketni program

Američki predsjednik Donald Trump, koji je nekada kritikovao uklanjanje raketnih pitanja s dnevnog reda nuklearnog sporazuma s Iranom od strane demokrata, sada je implicitno priznao svoju nemogućnost da obuzda iranske kapacitete. U svom završnom govoru na marginama samita G7, Trump je ponudio opravdanja i rekao da kada Saudijska Arabija ima rakete, Iran ne može da nema to oružje. Rekao je: "Radit ćemo na paralelnom naporu sa zemljama Perzijskog zaljeva kako bismo riješili nenuklearna pitanja, poput konvencionalnih balističkih raketa, o kojima ćemo razgovarati i koje ćemo podržati."

Dodao je: "Neko je rekao: 'Ne biste im trebali dati ni jednu raketu.' Sviđaju mi ​​se neki od ovih ljudi, ali ne mislim da su baš pametni.

Trump je rekao: "Gospodine, ne biste im trebali dozvoliti da imaju ikakve rakete." Rekao sam: "Pa, šta da radim?" Trebam li dozvoliti Saudijskoj Arabiji da ima rakete, ali ne bi smjeli?" Rekli su: "Da, gospodine."

Predsjednik Sjedinjenih Država dodao je: "Ali to se ne može učiniti, ne funkcionira tako, znate? Ne funkcionira tako, a rakete nisu pravi problem. Rakete oštećuju samo malu tačku, ali ne uništavaju planetu."

Jedan od razloga zašto su se republikanci protivili nuklearnom sporazumu JCPOA, koji je osmišljen na inicijativu demokrata, bio je taj što je iz tema pregovora s Iranom isključio raketna i regionalna pitanja i druga sporna pitanja s Iranom.

Demokrate su u to vrijeme podsjetile da je Islamska Republika Iran jasno izjavila da neće pregovarati o vlastitim obrambenim sposobnostima.

Nakon nekoliko godina i dva rata protiv Irana, Trump je jasno izjavio da nastoji ograničiti samo dijelove iranskog nuklearnog programa.