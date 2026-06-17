Šejh Naim Qassem: Rat protiv Irana je propao; ravnoteža snaga u regiji će se promijeniti/Ostat ćemo i pobijediti

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - šejh Naim Qassem, generalni sekretar Hezbollaha u Libanu, danas, u srijedu, u svom govoru povodom dolaska Muharem dana, koji je održan pored mezara šehida Sayyida Hassana Nasrallaha, osvrćući se na ključnu poziciju pokreta Imama Husseina, a.s. u ideji otpora, rekao je: Događaj na Kerbeli je najveći historijski događaj u kojem je vođa pokreta, zajedno sa svojom porodicom i ashabima, ubijen.

Ovaj događaj je manifestacija samožrtvovanja, predanosti i krvoprolića na Božjem putu za čast i slavu islamskog ummeta.

Smatrao je da je cilj ustanka Imama Huseina, a.s. reforma društva, uspostavljanje religije, suočavanje s ugnjetavanjem, svrgavanje tlačiteljskog vladara i uspostavljanje pravde, te je dodao: Iako su bolne posljedice tragedije u Karbali ostavile duboku tugu u srcima, ista ta tuga postala je faktor buđenja umova, pokretanja srca i nastavka duha revolucije i otpora.

Kombinacija ovih faktora, same tragedije, njene duhovne topline, njenih trajnih posljedica i transcendentnog modela Imama Huseina (a.s.), tajna je besmrtnosti ovog pokreta.

Neuspjeh američkog kolonijalnog plana protiv Irana

Šejh Naim Qassem se zatim osvrnuo na nedavna dešavanja u regiji i čestitao iranskoj naciji, pokretu otpora i nacijama koje traže slobodu i nezavisnost u regiji i svijetu na postignutoj pobjedi.

Izražavajući zahvalnost Islamskoj Republici Iran, izjavio je: Iran je, svojom spremnošću na žrtvu i otpor, podržao libanonsko polje kao naciju i otpor i prisilio cionistički režim da zaustavi agresiju.

Generalni sekretar Hezbollaha naglasio je: Glavni cilj rata bio je svrgavanje Islamske Republike Iran, ali hegemonija američke arogancije je uništena i kolonijalni plan Washingtona protiv Irana je propao.

Dodao je: Dimenzije rata koji je pokrenut protiv Irana ne treba podcijeniti, jer je njegov cilj bio uništiti iranski režim i okončati dostojanstven i nezavisan život naroda ove zemlje, ali taj cilj nije postignut i tok događaja se promijenio.

Govoreći o posljedicama ovih dešavanja, šejh Naim Qassem izjavio je: Ravnoteža snaga u regiji će se promijeniti. Nastavio je osvrćući se na situaciju u Libanu i rekao: Libanonski otpor i dalje se suočava s agresijom cionističkog režima, a dokazi pokazuju da ovaj režim želi slab i bespomoćan Libanon kako bi ga mogao okupirati i apsorbirati.

Govoreći o trenutnim trendovima u regiji, generalni sekretar Hezbollaha dodao je: Stvarnost na terenu ukazuje na nastavak ekspanzionističke politike cionističkog režima.

Također je naglasio da je projekt cionističkog režima u Libanu eliminirati Hezbollah u društvenoj, vojnoj i kulturnoj dimenziji i na kraju uništiti veliki dio libanonske nacije ubijanjem, raseljavanjem i prisilnim preseljenjem kako bi se utro put potpunoj dominaciji nad Libanom.

"Opasnost s kojom se Libanon suočava je egzistencijalna opasnost i mi branimo svoje živote, budućnost, djecu i sudbinu i imamo legitimno pravo da se branimo" - dodao je.

Generalni sekretar Hezbollaha primijetio je: Ono što je otpor učinilo trajnim nije bio samo vojni faktor, već duboka vjera koja je stvorila nepobjedivu volju i čvrstu odlučnost da se nastavi putem.

Dodao je: Volja snaga otpora je nepobjediva i one se takmiče da budu prisutne na frontu i vrate se na bojno polje. 30 operacija dnevno. Osvrćući se na tehničke i vojne sposobnosti otpora, generalni sekretar Hezbolaha rekao je: Otpor ima znanje, kreativnost i inovacije i uspio je stvoriti velike i efikasne kapacitete s ograničenim resursima. Također ima koristi od hrabrosti, vještine i napredne taktike.

Naglasio je: U Libanu neće biti testne zone, sigurne zone ili divizija različitih boja za cionistički režim.

Šejh Naim Qassem je dodao: Cionistički režim mora napustiti Libanon, i to će se dogoditi.

Također je pozvao libanonske zvaničnike da na integriran način slijede nacionalne zahtjeve Libana protiv cionističkog režima i da te zahtjeve ne povezuju s unutrašnjim pitanjima zemlje.

Generalni sekretar Hezbollaha je izjavio: Sva pitanja vezana za organiziranje unutrašnje situacije u Libanu moraju se ispitati izvan okvira pregovora s neprijateljem i raspravljati unutar zemlje.

Naglasio je: U svim pregovorima, glavni zahtjev mora biti obnavljanje punog suvereniteta Libana.

Qassem je nastavio pozivajući libanskog predsjednika i političke zvaničnike da preuzmu odgovornost za stvaranje jedinstva, dijaloga i nacionalnog razumijevanja, dodajući: "U potpunosti smo spremni za saradnju i to smo pokazali u praksi, jer smo olakšali raspoređivanje libanonske vojske na jugu zemlje."

Napomenuo je: "Tokom proteklih 15 mjeseci pokazali smo najveći nivo posvećenosti i discipline, a sada vjerujemo da svi moramo djelovati zajedno i kao jedna ruka u ovoj kritičnoj fazi." Generalni sekretar Hezbollaha zaključio je upozorenjem protiv direktnih pregovora sa cionističkim režimom, rekavši: "Iskustvo je pokazalo da ovi pregovori nisu ništa više od nametanja zahtjeva i davanja ustupaka pod pritiskom."

Dodao je: "U direktnim pregovorima, Sjedinjene Američke Države i cionistički režim sarađuju u vršenju pritiska na Liban, pa čak i zauzimaju stavove i izdaju saopštenja u ime Libana."

Šejh Qassem je zaključio naglasivši: "Ako se možemo oduprijeti ovim pritiscima, svi ćemo biti zajedno, i kako je lijepo raditi ruku pod ruku kako bismo oslobodili našu zemlju i osigurali budućnost naše djece."