Od zaustavljanja rata do ukidanja sankcija; Šta je sadržaj memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana?

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američka Bloomberg Network objavila je da je dobila tekst nacrta memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Očekuje se da će dokument biti zvanično potpisan u Švicarskoj u petak.

Prema vijestima Al Jazeera.net, Bloomberg je objavio da dokument uključuje prekid rata na svim frontovima, obavezu postizanja konačnog sporazuma u roku od maksimalno 60 dana (s mogućnošću produženja) i održavanje trenutnog iranskog nuklearnog programa.

Objavljivanje dokumenta dolazi usred rastućih pitanja i neslaganja unutar Sjedinjenih Američkih Država o sadržaju okvirnog sporazuma i obimu ustupaka koji su možda dati Iranu.

Nije jasno da li je tekst koji je objavila američka mreža konačna verzija o kojoj su se obje strane dogovorile. Pogotovo jer je američki predsjednik Donald Trump prethodno objavio da je elektronsko potpisivanje memoranduma o razumijevanju završeno u ponedjeljak i da se čeka formalno potpisivanje.

Trump je obećao da će objaviti tekst memoranduma o razumijevanju u roku od dva dana, pa čak i najavio da će ga pročitati javnosti pred kamerama. Također je rekao da će dokument poslati američkom Kongresu na pregled.

Najvažnije klauzule koje je objavio Bloomberg:

- Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici izjavljuju da će rat na svim frontovima odmah i trajno završiti.

- Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici obećavaju da neće poduzimati nikakve neprijateljske akcije i da će se suzdržati od međusobnih prijetnji.

- Teheran i Washington se obavezuju da će postići konačni sporazum u roku od najviše 60 dana (s mogućnošću produženja).

- Sjedinjene Američke Države će odmah ukinuti pomorsku blokadu Irana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju.

- Sjedinjene Američke Države će povući svoje snage u roku od 30 dana od konačnog sporazuma.

- Iran će nastojati da nastavi brodarstvo u roku od 30 dana, uzimajući u obzir potrebu za uklanjanjem postojećih prepreka.

- Washington se obavezuje da će sarađivati ​​sa svojim regionalnim partnerima u procesu obnove i ekonomskog razvoja Irana.

- Sjedinjene Američke Države se obavezuju da će ukinuti sankcije protiv Irana u skladu sa dogovorenim rasporedom, kao dio konačnog sporazuma.

- Iran potvrđuje da nikada neće razviti nuklearno oružje.

- Teheran i Washington se slažu da će razgovarati o sudbini obogaćenog materijala i nuklearnim pitanjima u konačnom sporazumu.

- Dvije strane se slažu da će održati status quo dok se ne postigne konačni sporazum.

- Iran će zadržati svoj trenutni nuklearni program, a Sjedinjene Američke Države neće uvoditi nove sankcije niti jačati svoje snage.

- Washington će se obavezati da će izuzeti iransku naftu i povezane bankarske usluge od sankcija.

- Sjedinjene Američke Države će se obavezati da će osloboditi zamrznutu iransku imovinu i finansijske resurse.

- Nakon što dobiju uvjeravanja da će neke od odredbi sporazuma biti provedene, dvije zemlje će započeti pregovore o konačnom sporazumu.

- Konačni sporazum između Washingtona i Teherana treba biti ratificiran obavezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.