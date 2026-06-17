Šef pokreta Al-Wafa poziva Iran da podrži narod Bahreina

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - u srijedu, 17. juna, na konferenciji za novinare o pritisku na šiite i učenjake Bahreina u novinskoj agenciji Fars, hudžetul-islam sejjid Morteza al-Sindi, vođa Islamskog pokreta Al-Wafa, izražavajući saučešće povodom dolaska svetog mjeseca Muharema i godišnjice šehadeta imama Husejna (a.s.), rekao je: Izražavam saučešće vama i svim muslimanima povodom šehadeta vođe islamskog ummeta, velikog ajetullaha sejjida Alija Hameneija (neka Allah bude zadovoljan njime), i čestitam pobjedu dragoj, strpljivoj i otpornoj naciji Irana u ovoj bici; bici koja je vođena u ime islamskog ummeta i oslobođenika svijeta, jer je ovaj rat bio sukob između suvereniteta i nezavisnosti nacija i dominacije i hegemonije informacija i sigurnosti. Dodao je: „Na ovom sastanku želio bih govoriti o situaciji u Bahreinu od početka ovog agresivnog rata Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Islamske Republike Iran i Fronta otpora u Libanu, Iraku i Gazi, te istaknuti mjere koje je bahreinska vlada poduzela protiv naroda ove zemlje.“

Vođa Islamskog pokreta lojalnosti izjavio je: Bahreinska vlada, koja je normalizirala svoje odnose sa cionističkim režimom, provela je brojne represivne mjere protiv naroda ove zemlje, od kojih su najvažnije hapšenje oko 560 ljudi pod optužbom da su izrazili saučešće Iranu, izrazili saučešće i izrazili tugu povodom mučeništva imama Hamneija (neka Allah bude zadovoljan njime).

Sindi je rekao: Hapšenje oko 58 vjerskih učenjaka pod optužbom da su promovirali ideju starateljstva nad pravnicima i prikupljali humove i vjerska prava; među kojima su profesori visokih škola, direktori sjemeništa i vjerski propovjednici.

Nastavio je: Izricanje teških sudskih kazni, koje u nekim slučajevima mogu doseći i do deset godina zatvora, pa čak i doživotni zatvor za ljude koji su izrazili simpatije prema iranskoj naciji.

Vođa islamskog pokreta Al-Wafa izjavio je: Oduzimanje državljanstva 69 osoba i njihovo protjerivanje iz Bahreina; uključujući žene, svećenike i hvalospjeve, pod optužbom za simpatiziranje Irana.

Sindi je precizirao: Donošenje zakona o spajanju Dža'fari vakufa i Sunitskih vakufa pod jedinstvenom upravom, s ciljem kontrole i oduzimanja ovih vakufa; akcija koja je protivna ciljevima i filozofiji vakufa.

Naveo je: Ograničavanje Huseinskih rituala i Ašura ceremonija hapšenjem učenjaka, propovjednika i hvalospjeva, zabrana nekih ceremonija žalosti na ulicama, postavljanje vremenskog ograničenja za održavanje ceremonija, prijetnje upraviteljima Huseinija da ne pokreću bilo kakva politička pitanja, a također i sprječavanje prisustva oko 20 hvalospjeva na Ašura ceremonijama.

Vođa islamskog pokreta Al-Wafa izjavio je: Vršenje teške torture nad pritvorenicima, što je, prema izvještajima, dovelo do mučeničke smrti jednog od zatvorenika pod mučenjem. Pretvaranje dana Ašure u potpuno sigurno okruženje pod strogom kontrolom sigurnosnih institucija.

Sindi je izjavio da optužbe koje se pripisuju pritvorenicima uključuju sljedeće: objavljivanje slika iranskih raketnih napada na američke baze; izjašnjavanje protiv prisustva američkih vojnih baza u Bahreinu; izražavanje saučešća Iranu na društvenim mrežama; izražavanje saučešća povodom mučeničke smrti imama Hamneija; i učešće u skupovima podrške Islamskoj Republici Iran protiv američke i cionističke agresije.

Dodao je: S ove platforme i iz brige za sigurnost i stabilnost Bahreina, pozivamo na hitno puštanje svih političkih zatvorenika. Također pozivamo vladu da zaustavi razdornu retoriku koju vladajući establišment i s njim povezani mediji koriste protiv cijelog naroda i da odmah okonča ograničenja i pritiske na obrede šiitskih muslimana.

Vođa Islamskog pokreta Al-Wafa je primijetio: U svim zemljama svijeta, učenjaci su poštovani i uvaženi, ali u Bahreinu svjedočimo njihovom hapšenju, mučenju, uništavanju karaktera, stvaranju dosijea i kaljanju njihovog ugleda.

Sindi je rekao: Vjerujemo da je bahreinska vlada usvojila osvetoljubivu politiku prema narodu ove zemlje i pogrešno vjeruje da je Islamska Republika Iran u slaboj poziciji, te da je sada najbolja prilika da se poveća pritisak na narod Bahreina i nametnu njegovi politički stavovi, uključujući i pitanje normalizacije odnosa.

Dodao je: „Zamjenjujući pitanja i teme, bahreinska vlada pokušava sve političke i pravne zahtjeve naroda predstaviti u obliku podrške autoritetu pravnika ili ovisnosti o stranim zemljama kako bi izbjegla odgovaranje na narodne i pravne zahtjeve.“ Vođa Islamskog pokreta lojalnosti naglasio je: „Danas je vlada praktično eliminirala ulogu zakonodavne vlasti i pretvorila parlament u ceremonijalnu instituciju koja potvrđuje odluke izvršne vlasti. Ovaj parlament više nema nikakvu stvarnu vlast u oblasti zakonodavstva i nadzora.“ Sindi je zaključio: „Po našem mišljenju, bahreinsko pravosuđe je također politička i nezavisna institucija koja se koristi za ciljanje protivnika vlade i suzbijanje kritičara. S ove pozicije pozivamo zvaničnike Islamske Republike Iran da brane narod Bahreina, baš kao što podržavaju narod Libana i Gaze, jer je bahreinska nacija podnijela velike troškove i žrtve stojeći uz osovinu i front otpora.“