Pad američkog bombardera B-52

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA, bombarder B-52 Stratofortress američkog ratnog vazduhoplovstva srušio se u ponedjeljak u 11:20 sati po lokalnom vremenu, ubrzo nakon polijetanja s piste, u zračnoj bazi Edwards u Kaliforniji.

Prema izvještajima američkih medija, spasilačke ekipe su odmah stigle na mjesto incidenta, a operacija smirivanja situacije još uvijek traje. Nema izvještaja o žrtvama ili mogućim ozljedama.

Zračna baza Edwards nalazi se oko 160 km sjeverno od Los Angelesa i jedna je od najvažnijih testnih baza američkog ratnog zrakoplovstva. Bombarder B-52 jedan je od najstarijih i najvažnijih strateških bombardera američkog ratnog zrakoplovstva, koji je u upotrebi od 1950-ih. Uzrok nesreće još uvijek nije poznat.