Od Hormuškog moreuza do nuklearnog programa: Sve Trumpove laži

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - List The Hill u svom izvještaju citira demokratskog senatora iz Kalifornije koji je rekao za CNN: „Kada predsjednik upropasti svoj kredibilitet lažući, a američki narod nema pojma kada mu zapravo može vjerovati, to je samo po sebi problem.“

Schiff je rekao da ne vidi nikakvu stratešku poentu u nejasnim, nepovezanim izjavama.

„Ne postajemo jači kada ne možemo vjerovati vlastitom predsjedniku. Svaki put kada predsjednik tvrdi koliko je Iran željan sporazuma, on zapravo govori o tome koliko je on željan sporazuma,“ izjavio je senator. Također je rekao da se boji da će se razgovori završiti tako što će „Trump objaviti sporazum nekog drugog datuma kako bi spasio obraz“, što je nazvao velikim neuspjehom za vlastitu zemlju.

„Jedna stvar je kristalno jasna: šteta je ogromna i američke porodice će morati platiti cijenu“, rekao je Schiff.

Ovo nije prvi put da je Trump lagao o ratu s Iranom. CNN-ova provjera činjenica pokazuje da je američki predsjednik lagao najmanje 38 puta o okončanju rata s Iranom. U nastavku ćemo pogledati Trumpove laži o ratu s Iranom:

Laž 1: Prodaja stotina miliona dolara nafte

Prošle sedmice, Trump je tvrdio da SAD vode „tajnu misiju“ pomoći tankerima za naftu i komercijalnim brodovima u Hormuškom moreuzu, a rezultat je bio transfer 100 miliona barela nafte i preko 200 komercijalnih brodova.

Međutim, ABC News je doveo u pitanje kredibilitet njegovih navoda, pozivajući se na visoke zvaničnike u oblasti energetike njegove administracije koji odbacuju njegove tvrdnje. I Al Jazeera je izrazila sumnju u Trumpove tvrdnje o prodaji miliona barela nafte u Perzijskom zaljevu usred američke blokade Irana, navodeći da je za transfer 100 miliona barela nafte u tako kratkom vremenu bilo potrebno stotine brodova, čak i prije rata. Međutim, podaci o praćenju brodova pokazuju vrlo niži broj brodova koji prelaze moreuz. Drugi američki zvaničnici nisu potvrdili Trumpove tvrdnje, a ministar energetike Chris Wright nije uspio da shvati riječi svog šefa o nafti, rekavši: „Nisam upoznat s tim“.

Laž 2: Potpuno uništavanje iranskog nuklearnog programa

Trump je više puta tvrdio da su američki i izraelski napadi „potpuno uništili“ iranska nuklearna postrojenja. Međutim, izvještaji američkih obavještajnih službi i procjene nuklearnih stručnjaka govore drugačiju priču: iranski nuklearni program je ozbiljno oštećen i nazadan, ali nije potpuno uništen. Neki kapaciteti i nuklearni arsenali su i dalje prisutni. Jerusalem Post također izvještava da, na osnovu javno dostupnih informacija i procjena mnogih stručnjaka i međunarodnih tijela, niko ne može reći da je iranski nuklearni program potpuno eliminisan. Rafael Grossi, šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, mnogo je puta rekao da, iako rat može uništiti postrojenja, ne može izbrisati „tehničko znanje“ ili sposobnost obnove. Nijedan rat, tvrdi on, ne može potpuno izbrisati nuklearni program neke zemlje.

Laž 3: Iran je bio blizu izgradnje nuklearne bombe

Trump je više puta tvrdio da je Iran na ivici izgradnje nuklearnog oružja. Međutim, procjene koje su objavili američka obavještajna zajednica, kao i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), kažu da nemaju dokaza da Iran ima aktivan program za razvoj nuklearnog oružja. Nadalje, pretvaranje obogaćenog urana u operativno nuklearno oružje uključuje druge faze poput dizajniranja korisnog tereta, eksplozivnog sistema, minijaturizacije i instaliranja na raketu. Grossi je rekao da IAEA nema dokaza o sistematskom programu za izgradnju nuklearnog oružja.

Laž 4: SAD u potpunosti kontroliše Hormuški moreuz

Trump je u više navrata tvrdio da SAD efektivno kontrolišu Hormuški moreuz. Međutim, terenski izvještaji govore drugačiju priču: široko rasprostranjeni poremećaji u brodarstvu, nagli porast premija osiguranja, zaustavljen ili smanjen promet tankera i stalne iranske prijetnje. Dakle, ako Trump zaista vjeruje da SAD kontrolišu moreuz, zašto onda tvrdi da je postigao sporazum s Iranom da ga „oslobodi“?

Ali Vaez, viši analitičar Međunarodne krizne grupe, rekao je to na sljedeći način: „Iranova sposobnost da blokira Hormuški moreuz postala je glavna strateška poluga, vršeći stvarni pritisak na Sjedinjene Države.“

Laž 5: Rat je ostvario svoje ciljeve

Trump je više puta govorio o potpunom uspjehu operacija protiv Irana. S druge strane, mnogi analitičari, pa čak i neki američki mediji, rekli su da Washingtonovi deklarisani ciljevi u vezi s iranskim nuklearnim programom, regionalnim uticajem Irana i održivom sigurnošću u Perzijskom zaljevu nisu u potpunosti ostvareni. Trita Parsi, iransko-američki politički analitičar, smatra da je Trump pod pritiskom zbog očuvanja primirja i postizanja dogovora te da traži izlaz iz rata jer „nije uspio“ ostvariti svoje početne ratne ciljeve. Robert Kagan, istaknuti američki analitičar vanjske politike, u nedavnoj je TV emisiji rekao da je „Washington pretrpio potpuni neuspjeh“ i da „nema puta do američkog trijumfa“.