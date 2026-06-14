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Qalibaf kao odgovor na izraelske napade na Liban: Igramo do kraja

14 juni 2026 - 23:56
News ID: 1827223
Qalibaf kao odgovor na izraelske napade na Liban: Igramo do kraja

ABNA24: Predsjednik Parlamenta je naglasio: Borba libanonskih boraca i moćna diplomatija Irana garantovat će suverenitet i teritorijalni integritet dragog Libana i poremetit će ludi i ratnohuškački izraelski režim, igramo do kraja..

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Mohammad Baqer Qalibaf, šef pregovaračkog tima Islamske Republike Iran, napisao je u poruci na svojoj ličnoj stranici na X mreži: Nikada neće moći sami opkoliti i zauzeti nijedan dio elemenata otpora.

Predsjedavajući Parlamenta je naglasio: Borba libanonskih boraca i moćna diplomatija Islamske Republike Iran garantovat će suverenitet i teritorijalni integritet dragog Libana i poremetit će ludi i ratnohuškački izraelski režim, igramo do kraja.

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