Qalibaf kao odgovor na izraelske napade na Liban: Igramo do kraja

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Mohammad Baqer Qalibaf, šef pregovaračkog tima Islamske Republike Iran, napisao je u poruci na svojoj ličnoj stranici na X mreži: Nikada neće moći sami opkoliti i zauzeti nijedan dio elemenata otpora.

Predsjedavajući Parlamenta je naglasio: Borba libanonskih boraca i moćna diplomatija Islamske Republike Iran garantovat će suverenitet i teritorijalni integritet dragog Libana i poremetit će ludi i ratnohuškački izraelski režim, igramo do kraja.