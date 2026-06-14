Poruka Turske domovinske stranke Islamskoj koalicijskoj stranci: Vaš rat je naš rat; vaši šehidi su naši šehidi!

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - "Şahmus Yıldırım Gençer", međunarodni poslanik i blagajnik Turske domovinske stranke (Vatan Partisi), u bratskoj i epskoj poruci povodom 63. godišnjice osnivanja Islamske koalicijske stranke, pohvalio je regionalne pobjede Irana protiv globalne arogancije. Izjavio je potpunu solidarnost između dvije nacije, naglašavajući da su zapadne imperijalističke agresije istovremeno ciljale Iran i Tursku, te da u ovom ujedinjenom frontu dvije zemlje dijele zajedničku sudbinu i šehide.

Na početku svog govora, visoki zvaničnik Turske patriotske stranke, iskreno čestitajući stranci na 63 godine borbe i borbe, ukazao je na historijske korijene ove solidarnosti i rekao: „Islamska revolucija u Iranu 1979. godine pod vodstvom ajatolaha Homeinija stvorila je snažnu i čvrstu tvrđavu u našoj regiji protiv američkog imperijalizma i izraelskog cionizma. Danas je Iran, suprotstavljajući se ovim agresijama, pokazao herojstvo koje je izvor ponosa za cijeli svijet.“

Govoreći o briljantnim dostignućima Osovine Otpora u nedavnim bitkama, Yıldırım Gençer je izjavio: „Neusporedivi iranski uspjesi u ovoj borbi označavaju kraj pobunjeničkih i uzurpatorskih režima u Sjedinjenim Državama i Izraelu. Ove pobjede ne pripadaju samo jednoj zemlji, već su dostignuće i nada za sve nacije svijeta, posebno zemlje regije.

Objašnjavajući duboku vezu između boraca u regiji, ovaj istaknuti turski političar obratio se članovima Islamske koalicijske stranke:

Imperijalističke agresije koje su zahvatile našu regiju usmjerene su na Tursku, zajedno s Iranom. Stoga je vaš rat naš rat, a vaši mučenici su naši mučenici. Pod vodstvom i vodstvom ajatolaha Seyyeda Alija Khameneija, heroji poput Qassema Soleimanija, Hassana Nasrallaha, Ismaila Haniyeha i Yahye Sinwara smatraju se mučenicima za sve nas.“

Zapadnu Aziju nazvao je zajedničkom domovinom naroda regije i dodao: „Turska, Iran, Palestina, Libanon, Jemen i Rusija su zemlje na prvoj liniji fronta i saveznici u ovoj velikoj bici. U ovom ujedinjenom frontu, naše sudbine i pobjede su isprepletene.“

Zamjenik generala Turske patriotske stranke smatrao je da je konačno rješenje za poraz hegemonije Zapada jedinstvo sila u usponu i naglasio: „Protiv imperijalističkog napada u regiji i svijetu, četverostruki savez Turske, Irana, Rusije i Kine je definitivna formula za uspjeh i konačnu pobjedu.“

Na kraju, osvrćući se na velike političke promjene koje predstoje u Turskoj, najavio je da je Patriotska stranka spremna odigrati svoju historijsku ulogu u budućem suverenitetu Turske i prenijeti bratske odnose između Teherana i Ankare u naredne vijekove. Gençer je završio svoj govor odajući počast preminulim dušama šehida i želeći uspjeh programima povodom godišnjice osnivanja Islamske koalicijske stranke.