Predstavnik Hezbollaha: Sporazum Irana i SAD-a uključuje prekid vatre u Libanu

Prema Međunarodnoj agenciji ABNA - "Hossein Al-Hajj Hassan", predstavnik parlamentarne frakcije Hezbollaha, objavio je u petak navečer da Islamska Republika Iran insistira da i Libanon bude uključen u prekid vatre.

Al-Hajj Hussein je za Al Jazeera News Network rekao: "Iranski zvaničnici su nas obavijestili da će se Izrael povući s libanonske teritorije u skladu sa sporazumom [o mogućem Memorandumu o razumijevanju Irana i SAD-a]."

Kritizirajući ponovljena kršenja sporazuma SAD-a i Izraela, naglasio je: Izrael i SAD su prve strane koje moraju ispuniti svoje obaveze, jer su oni ti koji ne ispunjavaju sporazume.

Prije nekoliko sati, američki predsjednik Donald Trump je u intervjuu za izraelski Kanal 12 o pregovorima s Iranom izjavio: "Mislim da je moguće potpisati sporazum s Iranom do kraja sedmice ili u ponedjeljak. Objava iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araqchija vrlo je pozitivna u vezi sa sporazumom.

Kanal 12 je izvijestio da je američki predsjednik rekao izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu: "Ovo je odličan sporazum i vrijeme je da se okonča rat."

Ovi komentari dolaze nakon što je pakistanski premijer Shahbaz Sharif objavio postizanje konačnog teksta dogovorenog između SAD-a i Irana.

Sharif je dodao: "Radimo sa SAD-om i Iranom kako bismo finalizirali sljedeće korake. Potvrđujem postizanje konačnog teksta mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana."

U vezi s pregovorima između SAD-a i Irana, pakistanski premijer je rekao: "Mir je bliži nego ikad. Svjesni smo kampanje dezinformacija koju su neki ljudi pokrenuli kako bi poremetili mirovni sporazum."

Al-Hajj Hassan je također upozorio cionistički režim da nema pravo ostati na libanskom tlu i da mora napustiti zemlju.

Predstavnik Hezbollaha je zaključio rekavši da ako se izraelski režim ne pridržava sporazuma, "Hezbollah ne može preuzeti nikakve obaveze."