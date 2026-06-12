Pakistanski premijer: Možemo potvrditi da je primljen konačni i dogovoreni tekst

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pakistanski premijer je izjavio: Možemo potvrditi da je konačni i dogovoreni tekst dobijen; svjesni smo kampanje dezinformacija.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif je izjavio: Istovremeno s intenzivnim posredničkim naporima Pakistana, potpuno smo svjesni neumoljive kampanje dezinformacija i širenja glasina od strane onih koji žele sabotirati mirovni sporazum. Ostavljajući ove zvukove po strani, možemo potvrditi da je konačni i dogovoreni tekst mirovnog sporazuma postignut.

Pakistan sada blisko sarađuje s obje strane kako bi finalizirao sljedeće korake.

Mir nikada nije bio bliži nego što je sada.