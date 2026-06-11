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Trump ponovo zavarava: Osvojit ćemo otok Kharg!

11 juni 2026 - 23:57
News ID: 1825993
Trump ponovo zavarava: Osvojit ćemo otok Kharg!

ABNA24: U ne tako dalekoj budućnosti, preuzet ćemo kontrolu nad otokom Kharg i drugim naftnim infrastrukturnim tačkama i steći potpunu kontrolu nad iranskim tržištima nafte i plina.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki predsjednik u zabludi napisao je u svojoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama: Sjedinjene Države će večeras ponovo napasti Iran; Iran čija je mornarica, zrakoplovstvo, radarski sistemi, protuzračna odbrana i drugi obrambeni kapaciteti, zajedno s većim dijelom njegovih ofanzivnih kapaciteta, uništen.

U ne tako dalekoj budućnosti, preuzet ćemo kontrolu nad otokom Kharg i drugim naftnim infrastrukturnim tačkama i steći potpunu dominaciju nad iranskim tržištima nafte i plina.

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