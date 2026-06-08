Koje je rakete Iran koristio u svojim napadima na Izrael?

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA, upućeni vojni izvor obavijestio je agenciju Fars da je Iran u sinoćnjim napadima na sjever okupiranih teritorija koristio rakete najnovije generacije Khyber-Shaken.

Brzina ovog tipa balističke rakete pri zaronu dostiže oko 9 maha, što je vrlo teško uništiti skupim sistemima kao što su TOD i Pikan.

Prema ovom izvoru, kombinacija raketa Emad, Qadr-F i Khyber-Shaken korištena je u napadima Irana u ponedjeljak.

Korpus islamske revolucionarne garde izdao je saopštenje u kojem najavljuje da je kao odgovor na rasprostranjeni zločin cionističkog režima u južnom Libanu i ubijanje i raseljavanje ljudi u oblastima Tira, Nabatieha, predgrađa Bejruta i drugih mjesta, zračna baza Ramat David, koju su identificirali kao izvor ovih agresija, bila meta I. R.C.