ISIL preuzeo odgovornost za smrtonosni napad u Nigeriji

Prema novinama Al-Arabi Al-Jadeed, vlada države Kogi u centralnoj Nigeriji objavila je da su sigurnosne snage u državi spasile 15 učenika nakon što su naoružani ljudi oteli 23 djece i suprugu direktora škole tokom napada u subotu kasno navečer na školu i neformalno sirotište.

Povjerenik za informacije države Kogi, Kingsley Femi Fanu, potvrdio je da je 15 učenika spašeno, dodajući da su u toku napori da se oslobode preostali oteti.

U mnogim dijelovima Nigerije, slučajevi otmice studenata su se povećali, dok se slaba sigurnost i zahtjevi napadača za otkupninu prije nego što se taoci puste nastavljaju.

Uprkos ponovljenim obećanjima nigerijske vlade da će spriječiti takve incidente, široko rasprostranjene otmice i dalje ometaju obrazovanje, trgovinu i putovanja u zemlji, što navodi Nigerijce da izraze frustraciju i sumnju u efikasnost vlasti svoje zemlje u suočavanju s prijetnjom.

Desetine ljudi su ubijene u zračnim napadima nigerijske vojske u potjeri za elementima Boko Harama u državi Yobe na sjeveroistoku Nigerije prije dvije sedmice, prema navodima lokalnih stanovnika i Amnesty Internationala.

Broj poginulih u incidentu razlikuje se između različitih izvora; Amnesty International je u poruci na društvenoj mreži "X" objavio da je broj mrtvih bio veći od 100, a još 35 je teško povrijeđeno, dok je lokalni lider procijenio broj mrtvih i povrijeđenih na oko 200.