Lider Islamske revolucije: Iran napreduje uprkos zlonamjernicima!

"Nestašice i problemi širom zemlje su brojni, ali nacija, iz dana u dan, upornošću, iskrenošću, dobrotom i težnjom za pravdom, stvara čast i snagu za islam i Iran, i Božjom milošću, zemlja se kreće, teži i napreduje", rekao je u četvrtak.

Govoreći hiljadama sljedbenika Poslanika islamske kuće povodom godišnjice rođenja Fatime al-Zahre (SA) u Teheranu u četvrtak, ajatolah Khamenei se osvrnuo na široku medijsku i propagandnu kampanju nakon što je junska agresija Izraela i SAD-a naišla na razoran odgovor Irana, prisiljavajući protivnike na primirje.

"Danas, pored vojnih sukoba kojima smo svjedočili, nalazimo se u središtu propagandnog i medijskog rata sa širokim neprijateljskim frontom", rekao je. „Neprijatelj je shvatio da se ova imovina, zemlja i duhovna domovina ne mogu pokoriti i okupirati vojnim pritiskom.“

Kritizirao je one koji šire strahove od obnove rata, rekavši: „Neki više puta ističu mogućnost još jednog vojnog sukoba, a neki namjerno napuhavaju ovo kako bi ljude držali u neizvjesnosti i tjeskobi, ali ako Bog da, neće uspjeti.“

Ajatolah Hamnei rekao je da je neprijateljska „linija, opasnost i cilj“ izbrisati efekte, ciljeve i koncepte Islamske revolucije. SAD, rekao je Vođa, nalaze se „u središtu ovog širokog i aktivnog fronta“, s nekim evropskim zemljama koje ga okružuju i domaćim plaćenicima i izdajnicima koji žive u Evropi i traže ličnu korist na periferiji.

Podvukao je važnost razumijevanja neprijateljske strategije, rekavši da je otpor zapadnim medijskim kampanjama „teško, ali sasvim moguće“.

„Poput vojnog fronta, u ovom propagandnom i medijskom sukobu, naša formacija mora biti usklađena s neprijateljskim planom i ciljevima i fokusirati se na tačke koje on cilja, naime islamska, šiitska i revolucionarna učenja.“

Ističući iransku otpornost, ajatolah Hamnei je rekao: "Iranski narod je, kroz nacionalni otpor, osujetio kontinuirane napore neprijatelja da promijeni vjerski, historijski i kulturni identitet nacije."

Naglasio je da su potrebni odgovarajući odbrambeni i ofanzivni aranžmani kako bi se suprotstavili propagandnim napadima usmjerenim na "umove, srca i uvjerenja" i naglasio da "Iran, uprkos postojećim problemima i nedostacima širom zemlje, nastavlja putem naprijed."

Ajatolah Hamnei je definirao nacionalni otpor kao "izdržljivost i postojanost suočeni s raznim pritiscima dominantnih strana", bilo vojnim - kao što se vidjelo tokom Svete odbrane 1980-ih kada su se Iranci borili protiv iračke invazije i posljednjih mjeseci među mladima - ili ekonomskim, medijskim, kulturnim ili političkim.

Naveo je provokacije i propagandu zapadnih medijskih aktera i političko-vojnih lidera kao primjere propagandnog pritiska neprijatelja, napominjući da pritisci često imaju za cilj "teritorijalno širenje - poput onoga što SAD rade u Latinskoj Americi - kontrola podzemnih resursa, promjena načina života i, što je najvažnije, transformacija identiteta".

Ajatolah Hamnei se također osvrnuo na stoljeće stranih pokušaja potkopavanja iranskog identiteta.

„Više od stotinu godina, globalni tlačitelji pokušavali su promijeniti vjerski, historijski i kulturni identitet iranske nacije, ali Islamska revolucija učinila je sve te napore uzaludnima. Posljednjih decenija, narod je, kroz postojanost i otpornost, spriječio velike pritiske neprijatelja“, rekao je.

Istakao je regionalni utjecaj iranskog otpora, rekavši da su se koncept i jezik otpora proširili iz Irana na regionalne zemlje i šire.

„Neke stvari koje je neprijatelj učinio Iranu i iranskoj naciji, da su učinjene bilo kojoj drugoj zemlji, ta nacija i zemlja bi bile uništene“, rekao je.

Ajatolah Hamnei pozvao je na budnost i upornost, naglašavajući da kontinuirani „pokret, napor i napredak“ Irana zavise od postojanosti protiv vojnih i medijskih pritisaka i od zaštite vjerskog, historijskog i kulturnog identiteta nacije.