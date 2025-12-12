Utakmica Svjetskog prvenstva između Irana i Egipta vjerovatno će biti premještena iz SAD-a u Kanadu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), engleske novine "Sun" izvijestile su da bi utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. između Irana i Egipta mogla biti premještena iz Seattlea u Vancouver u Kanadi zbog službenog protesta dvije zemlje protiv programa podrške homoseksualcima.

Prema izvještaju, lokalni organizacijski odbor u Seattleu odlučio je prije žrijeba posvetiti utakmicu 26. juna na Lumen Fieldu podršci gej zajednici, u potezu nametnutom dvjema islamskim zemljama. Međutim, Iran i Egipat su zvanično najavili svoje proteste FIFA-i zbog ovog pitanja.

Mehdi Taj, šef Iranskog fudbalskog saveza, osudio je odluku rekavši: „I Egipat i mi smo protestovali jer je ovo nelogična i iracionalna akcija koja efektivno znači podršku određenoj grupi i definitivno se moramo pozabaviti time.“

Egipatski fudbalski savez je također negirao bilo kakve aktivnosti vezane za podršku homoseksualcima tokom utakmice u zvaničnom pismu upućenom generalnom sekretaru FIFA-e Matthiasu Grafströmu i pozvao na prekid takvih programa.

U međuvremenu, Sky Sports je izvijestio da postoji mogućnost da se utakmica premjesti. Prema reporteru mreže, moguće je da postoje pokušaji iza zatvorenih vrata da se utakmica Iran-Egipat premjesti u Vancouver, grad koji bi trebao biti domaćin dijela Svjetskog prvenstva.

Prema ovoj analizi, druga utakmica u istoj grupi, utakmica Novi Zeland-Belgija, mogla bi zamijeniti utakmicu Iran-Egipat u Seattleu ako FIFA odluči premjestiti dvije utakmice između dva grada.