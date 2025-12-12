  1. Home
Utakmica Svjetskog prvenstva između Irana i Egipta vjerovatno će biti premještena iz SAD-a u Kanadu

ABNA24: Novine The Sun i Sky Sports izvijestile su da bi utakmica Iran-Egipat na Svjetskom prvenstvu 2026. mogla biti premještena iz Seattlea na drugu lokaciju zbog protesta dvije zemlje protiv programa podrške homoseksualcima koji je protiv islamskih principa.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), engleske novine "Sun" izvijestile su da bi utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. između Irana i Egipta mogla biti premještena iz Seattlea u Vancouver u Kanadi zbog službenog protesta dvije zemlje protiv programa podrške homoseksualcima.

Prema izvještaju, lokalni organizacijski odbor u Seattleu odlučio je prije žrijeba posvetiti utakmicu 26. juna na Lumen Fieldu podršci gej zajednici, u potezu nametnutom dvjema islamskim zemljama. Međutim, Iran i Egipat su zvanično najavili svoje proteste FIFA-i zbog ovog pitanja.

Mehdi Taj, šef Iranskog fudbalskog saveza, osudio je odluku rekavši: „I Egipat i mi smo protestovali jer je ovo nelogična i iracionalna akcija koja efektivno znači podršku određenoj grupi i definitivno se moramo pozabaviti time.“

Egipatski fudbalski savez je također negirao bilo kakve aktivnosti vezane za podršku homoseksualcima tokom utakmice u zvaničnom pismu upućenom generalnom sekretaru FIFA-e Matthiasu Grafströmu i pozvao na prekid takvih programa.

U međuvremenu, Sky Sports je izvijestio da postoji mogućnost da se utakmica premjesti. Prema reporteru mreže, moguće je da postoje pokušaji iza zatvorenih vrata da se utakmica Iran-Egipat premjesti u Vancouver, grad koji bi trebao biti domaćin dijela Svjetskog prvenstva.

Prema ovoj analizi, druga utakmica u istoj grupi, utakmica Novi Zeland-Belgija, mogla bi zamijeniti utakmicu Iran-Egipat u Seattleu ako FIFA odluči premjestiti dvije utakmice između dva grada.

