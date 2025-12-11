Berri pozvao Barraka da ne prijeti Libanu

Berri je u četvrtak upozorio strane diplomate "da ne prijete Libanoncima", kritikujući ponovljene komentare specijalnog američkog izaslanika za Siriju Toma Barracka, koje su u Bejrutu doživljene kao razmatranje mogućnosti proširenja kontrole Sirije nad Libanom.

"Neka niko ne prijeti libanonskoj naciji", rekao je Berri na sastanku s delegacijom Press Syndicatea.

Potpuno je neprihvatljivo obraćati se libanonskom narodu na ovaj način, posebno od strane diplomata, a posebno od strane nekoga poput ambasadora Toma Barracka, rekao je libanonski predsjednik.

"Njegova izjava o pripojenju Libana Siriji bila je teška greška i potpuno neprihvatljiva", dodao je Berri.

Barrack je posljednjih mjeseci izazvao ponovljene kontroverze zbog komentara koji se u Libanu smatraju sugerirajućim povratak Bilad al-Shamu, historijskoj regiji koja je nekada obuhvatala Siriju, Libanon, Jordan i Palestinu.

Visoki zvaničnici u Bejrutu opisali su Barrackove izjave i stavove kao prijetnju samom postojanju Libana.

Posmatrači su kritikovali ove komentare kao sredstvo zaobilaženja snažne i održive vojne i obavještajne podrške Zapada izraelskom režimu, koja je historijski omogućavala regionalnu agresiju Tel Aviva, uključujući žestoke izraelske napade koji su pomogli Hayat Tahrir al-Shamu (HTS) da svrgne Assadovu vladu.

U svojim posljednjim komentarima u nedjelju tokom panela o Siriji na Doha Forumu, Barack je pohvalio novi režim u Siriji, koji je silom preuzeo vlast usred intenzivnih izraelskih zračnih napada na civilnu i odbrambenu infrastrukturu zemlje.