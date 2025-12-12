Indijski zvaničnik podržava izgradnju džamije u spomen na historijsku džamiju Babri

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Kashalendra Kumar, predstavnik stranke Janata Dal (United), JD-U iz izborne jedinice Nalanda u indijskoj državi Bihar, eksplicitno je branio postupak Humayuna Kabira, suspendovanog člana državne skupštine Bengala, i izjavio da muslimani imaju pravo izgraditi džamiju sličnu srušenoj džamiji Babri.

Može se slobodno reći da je u 78-godišnjem kalendaru indijske nezavisnosti, rušenje historijske džamije Babri od strane hindusa 1992. godine, što je rezultiralo smrću više od 2.000 ljudi i naknadna izgradnja posvećenog hrama, jedan od najkontroverznijih događaja; dan koji hinduističke grupe pamte kao "dan hrabrosti", a za indijske muslimane poznat je kao "Yomul Gham ili Crni dan".

U razgovoru s novinarima u Nalandi, Kashalendra Kumar je naglasio da indijski Ustav garantuje jednaka vjerska prava svima i da niko nema pravo da se protivi izgradnji. Pozivajući se na Član 25 Ustava, rekao je: "Ako je ova džamija u skladu sa osjećajima muslimana, onda niko ne bi trebao da se protivi."

Odgovarajući na kritike vladajuće indijske stranke, koja je izgradnju džamije opisala kao "veličanje Babrija", Kumar je rekao da nije znao za Babri i da se samo pridržava Ustava.

Ove izjave dolaze u trenutku kada je Humayun Kabir, zastupnik iz izborne jedinice Bharatpur u Murshidabadu, Bengal, položio kamen temeljac za džamiju 6. decembra, na godišnjicu rušenja džamije Babri 1992. godine. Međutim, Visoki sud u Calcutti odbio je da to zaustavi samo dan ranije.

Izvori JD-U opisali su ove izjave kao Kumarove lične stavove, ali politički analitičari kažu da će stav pogoršati unutrašnje podjele između JD-U i njenog moćnog saveznika, vladajuće BJP, uoči izbora.