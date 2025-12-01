Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dok južna Sirija i dalje predstavlja poprište brzih i složenih događaja, nedavni izraelski napad na regiju Beit Jinn privukao je pažnju javnog mnijenja i analitičara na nove dimenzije strategije Tel Aviva na sirijskim granicama.

Istovremeno, reakcije na djelovanje "sirijske vlade" koju predvodi Ahmed al-Sharaa (al-Jolani) i njegove stavove protiv izraelske agresije dodatno su rasplamsale političku i sigurnosnu atmosferu u regiji. Kako bismo detaljnije ispitali ove događaje i procijenili posljedice lokalnog otpora ovoj invaziji, razgovarali smo s istaknutim sirijskim stručnjakom dr. Rafiqom Lotfom; u ovom intervjuu on jasno i detaljno predstavlja drugačiju sliku izraelskih ciljeva i stvarnosti na terenu.

Kao odgovor na pitanje o prirodi izraelskog napada na područje Beit Jen, dr. Rafiq Lotf je naglasio da je ova operacija, suprotno tvrdnji neprijatelja da se radi o "ograničenoj misiji hapšenja", zapravo bila ofanzivni korak i dio ekspanzionističkog procesa uspostavljanja stalnog prisustva režima na jugu Sirije.

Dodao je: "Ljudi koji žive u direktnom kontaktu s granicom dobro poznaju prirodu izraelskog projekta; iz prve ruke su iskusili opasnost i znaju da okupator neće napustiti nijednu zemlju na koju uđe. Stoga se dogodio "okupacijski projekat", a ne privremena sigurnosna operacija."

U vezi s tim da li bi ovaj napad mogao biti prekretnica, sirijski stručnjak je rekao: "Glavno iznenađenje za izraelski režim bilo je to što kolaps bivše vladine strukture na jugu nije značio kraj otpora. Ovaj napad je pokazao da se sami ljudi i dalje pridržavaju istog uvjerenja i odbrambenog duha."

Dodao je: "Današnji uslovi su mnogo teži nego u prošlosti; snage otpora suočavaju se s nedostatkom objekata i oružja koje je ranije bilo u posjedu vlade." Međutim, uspjeli su nanijeti gubitke koje neprijatelj, koji je mislio da se suočava s „lakim vojnim manevrom“, nije očekivao.

Objašnjavajući kako je izraelska elitna jedinica poražena, dr. Lotf je rekao: „Mladi ljudi su djelovali na osnovu iskustava koja su stekli tokom godina rata, ali odlučujući faktor bio je osjećaj suočavanja s egzistencijalnom prijetnjom i nedostatak bilo kakve vanjske podrške. Taj osjećaj ih je naveo da izvedu mučeničku operaciju koja je potpuno iznenadila i zbunila neprijatelja.“

Sirijski stručnjak je naglasio da je izraelska upotreba zračne moći bila jasan znak neuspjeha njegovih specijalnih snaga na terenu; neuspjesi koji su naveli režim da koristi politiku „spaljene zemlje“ protiv otpora, pa čak i civila. Prema njegovim riječima, jasna poruka neprijatelju bila je da odsustvo bivše vojske nikada nije značilo da će narod prestati braniti svoju zemlju.

Analizirajući napad u kontekstu šire regije - od Gaze do Libana i Sirije - rekao je: Ono što Izrael predstavlja kao postignuće nije ništa više od „medijske euforije“. Otpor u Gazi je i dalje netaknut, Liban je i dalje posvećen svom oružju, a glavno iznenađenje dogodilo se u Siriji, gdje se pojavio neočekivani narodni otpor koji je poremetio proračune Tel Aviva.

Dodao je: Cionistički režim pokušava postići bilo kakvo postignuće - čak i malo - kako bi smanjio zabrinutost svog javnog mnijenja, posebno u situaciji u kojoj se povećava obrnuta migracija. Ali Netanyahu još nije uspio stvoriti nikakav mir za cionističko društvo, dok se osovina otpora kreće prema napetijoj i jačoj fazi.

Kao odgovor na pitanje o mogućnosti službene reakcije iz Damaska, dr. Lotf je rekao: "Sirijska vlada" (koju predvodi al-Jolani) u osnovi nije u poziciji da odgovori; pogotovo nakon izjava koje su izjednačile otpor sa cionističkim režimom, pa čak i hvalile da su protjerale Iran i snage otpora iz Sirije.

Dodao je: Nedavni stavovi - uključujući napuštanje principa "prava na odgovor" - pokazuju da ova struktura nema namjeru da se na bilo koji način suprotstavi cionističkom režimu; dok će narodni otpor pronaći način da odgovori na odgovarajući način kako krv šehida ne bi ostala bez odgovora.

Ocjenjujući jednogodišnji učinak Al-Jolanija, stručnjak za sirijska pitanja je također rekao: Od prvog dana, on je cionističkom režimu predstavljao najopsežnije umirujuće poruke i predstavljao otpor kao njegovog direktnog neprijatelja; put koji ga je doveo do Washingtona i Evrope, pa čak i do sastanaka s Izraelcima na raznim mjestima.

Ovo ponašanje, prema dr. Lotfu, pokazalo je da je glavni cilj Al-Jolanija održati svoju funkciju, a ne zaštititi sirijsku teritoriju. Mnoge grupe su bile šokirane njegovom promjenom diskursa i metode, do te mjere da su izrečene eksplicitne prijetnje da će nastavak izraelskog utjecaja dovesti do mobilizacije protiv cionističkog režima, pa čak i protiv predsjedničke palače.

Dodao je: Informacije koje su objavljene o pokušaju pretvaranja juga Sirije u "zonu bez oružja" i sprječavanja letova sirijskih borbenih aviona pokazuju da ovaj plan efektivno stvara sigurnosni pojas za cionistički režim, što je povećalo bijes javnosti protiv al-Jolanija.

Zaključio je naglašavajući: Svi dokazi pokazuju da je al-Jolani „britanski proizvod“ i da se na njega ne može osloniti ni u jednom projektu otpora. A što se tiče otpora, on neće biti ništa više od maske za održavanje njihove moći.