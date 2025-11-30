Iran zaplijenio brod koji je krijumčario naftu

Lokalni pomorski komandant IRGC-a, Heydar Honarian Mojarrad, rekao je da je brod, koji je prevozio 350.000 litara krijumčarenog goriva, presretnut tokom rutinskih operacija pomorskog nadzora u nedjelju.

Rekao je da je brod doveden do obale Bushehra nakon sudskog naloga i da će njegov teret biti istovaren.

Prema Mojarradu, 13 članova posade broda bilo je iz Indije i susjedne zemlje. Brod i njegova posada stavljeni su pod zaštitu dok je istraga o krijumčarenju u toku.

Komandant je rekao da je sveobuhvatni nadzor u regiji omogućio pomorskim jedinicama IRGC-a da identificiraju i zaustave plovilo.

Ponovio je da IRGC ostaje posvećen suprotstavljanju krijumčarima i zaštiti iranskih pomorskih granica kako bi se suzbila trgovina gorivom u vodama.