  1. Home
  2. usluga
  3. Vijesti iz Irana

Iran zaplijenio brod koji je krijumčario naftu

30 novembar 2025 - 22:51
News ID: 1756094
Iran zaplijenio brod koji je krijumčario naftu

ABNA24: Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je da su njegove pomorske snage zaplijenile brod pod zastavom Esvatinija koji je prevozio stotine hiljada litara krijumčarenog goriva u Perzijskom zaljevu.

Lokalni pomorski komandant IRGC-a, Heydar Honarian Mojarrad, rekao je da je brod, koji je prevozio 350.000 litara krijumčarenog goriva, presretnut tokom rutinskih operacija pomorskog nadzora u nedjelju.

Rekao je da je brod doveden do obale Bushehra nakon sudskog naloga i da će njegov teret biti istovaren.

Prema Mojarradu, 13 članova posade broda bilo je iz Indije i susjedne zemlje. Brod i njegova posada stavljeni su pod zaštitu dok je istraga o krijumčarenju u toku.

Komandant je rekao da je sveobuhvatni nadzor u regiji omogućio pomorskim jedinicama IRGC-a da identificiraju i zaustave plovilo.

Ponovio je da IRGC ostaje posvećen suprotstavljanju krijumčarima i zaštiti iranskih pomorskih granica kako bi se suzbila trgovina gorivom u vodama.

Your Comment

You are replying to: .
captcha