Iranska vojska tvrdi da australijsko označavanje IRGC-a terorističkom grupom služi interesima SAD-a i Izraela

U saopštenju u nedjelju, Oružane snage su saopštile da je nerazumna odluka "zavisne" australijske vlade protiv IRGC-a u skladu sa zlokobnim ciljevima arogantnog sistema, kojim upravljaju terorističke Sjedinjene Američke Države.

Dodali su da je cilj ovog poteza da služi interesima terorističkog izraelskog režima u nastavku ugnjetavanja i zločina i da nema nikakvo drugo značenje osim "neosnovanih i zlobnih" tvrdnji pod pritiskom SAD-a i Izraela.

Prema saopštenju, ovaj potez pokazuje nedostatak pravilnog razumijevanja međunarodne i globalne stvarnosti.

Vojska je, međutim, naglasila da će takvi potezi ojačati volju herojske iranske nacije da pojača svoju odbrambenu snagu i da će rezultirati samo većom podrškom Iranaca i slobodnih nacija širom svijeta Oružanim snagama, posebno moćnoj i antiterorističkoj IRGC.

Australijska vlada je u četvrtak IRGC uvrstila na listu "državnog sponzora terorizma" zbog neosnovanih optužbi da je elitna snaga orkestrirala napade na australijsku jevrejsku zajednicu.

U saopštenju objavljenom u četvrtak, iransko Ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo odluku.

"Politički potez australijske vlade je opasan i kriminalni presedan, osmišljen pod utjecajem cionističkog režima kako bi se skrenula pažnja javnosti s genocida u Gazi", saopćilo je ministarstvo.