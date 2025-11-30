Promocija zbog ubistva dva palestinska mladića

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u četvrtak su dvojicu palestinskih mladića pogubile izraelske snage iz neposredne blizine u gradu Jeninu na Zapadnoj obali.

Dvojica mladića, starosti 26 i 37 godina, koji su podigli ruke i odjeću kako bi zaštitili svoje živote i dokazali da ne predstavljaju prijetnju, upucani su.

Prema izvještajima, vojni buldožer koji je pratio izraelske snage odvukao je njihova tijela na zemlju i oskrnavio ih, a zatim su tijela oteli Izraelci.

Incident je privukao široku međunarodnu pažnju, a neki hebrejski izvori su incident nazvali "sramotom za Izrael".

Ovaj skandal i međunarodne posljedice naveli su vojnike koji su upucali dvojicu mladića da im priđu radi očiglednog objašnjenja. Međutim, kao odgovor, Ben-Gvir, ministar unutrašnje sigurnosti izraelskog režima, otišao je na mjesto gdje su trojica vojnika bila zatočena i u izjavi rekao: Ova pogrešna praksa mora prestati; praksa da kad god jedan od naših vojnika upuca "sabotera", on se odmah odvodi na ispitivanje.

Prema izvještaju hebrejskih novina Yedioth Ahronoth, tri izraelska vojnika umiješana u pogubljenje dvojice mladih Palestinaca u Jeninu puštena su nakon što je istraga završena, zbog pritiska Ben-Gvira.

Istovremeno, ministar unutrašnje sigurnosti izraelskog režima najavio je komandantu Musta'rabin (arapske) jedinice u izraelskim graničnim snagama da će biti unaprijeđen zbog ubistva dvojice mladih Palestinaca od strane snaga pod njegovom komandom!