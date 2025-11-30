Izraelci sve više žele evropske pasoše

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), novine Yedioth Ahronoth u svojoj elektronskoj verziji izvijestile su da su se hiljade Izraelaca poredale ispred portugalske ambasade u Tel Avivu; redovi su se formirali nakon što je ambasada objavila da će biti moguće zakazati termin za izdavanje ili obnovu pasoša bez potrebe za prethodnom rezervacijom.

Portugalska ambasada u Izraelu objavila je da je pokrenula kampanju pod nazivom Povratak u prošlost, tokom koje podnosioci zahtjeva mogu zakazati termin za mjesece januar i februar, bilo za obnovu pasoša ili za dobijanje portugalske lične karte, bez čekanja u redu online.

Objava je dovela do neviđenih redova. Neki prisutni su rekli da su čekali satima, dok su drugi odlučili napustiti mjesto nakon što su vidjeli dužinu reda.

Žena iz područja Rišon Leziona rekla je: „Stigla sam u 8 ujutro, a sada je 10:20. Ludilo je. Željela sam se vratiti, ali sam uvjerena da ostanem. Ispred mene je oko 500 ljudi.“

Drugi Izraelac je rekao za Jediot Ahronot: „Došao sam da obnovim svoj portugalski pasoš... Volim svoju zemlju, ali portugalski pasoš nudi mnoge mogućnosti, posebno u Evropi, za studiranje i putovanje bez ograničenja.“

Želja Izraelaca da dobiju evropske pasoše raste

Ovaj široki prijem dolazi u trenutku kada je želja Izraelaca da dobiju evropske pasoše – posebno portugalski pasoš – naglo porasla; pasoši koji omogućavaju slobodno kretanje unutar Evropske unije i obrazovne i radne pogodnosti.

U tom smislu, izraelske novine Calcalist izvijestile su da talas imigracije iz Izraela raste. Prema studiji tri istaknuta istraživača sa Univerziteta u Tel Avivu (profesor Itti Ater, profesor Nitai Bergman i Doron Zamir), oko 90.000 Izraelaca emigriralo je između januara 2023. i septembra 2024. godine. Emigracija od 50.000 u 2023. i 40.000 do septembra 2024. uslijedila je nakon godina relativne stabilnosti u imigracijskom bilansu.

Prema novinama, ozbiljnija posljedica ovog trenda je gubitak 1,5 milijardi šekela (395 miliona dolara) poreskih prihoda za izraelsku vladu tokom ovog perioda, iznos koji se ne bi vraćao godišnje da su imigranti ostali u Izraelu.