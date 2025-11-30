Kako izraelski dronovi ugrožavaju živote i privatnost libanskih južnjaka

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u južnom Libanu, posebno u i oko Nabatiyeha, dronovi jedan za drugim jure nebom, lebdeći na takav način da njihovo zujanje ljudi na jugu ne čuju samo nekoliko sati. Nour s humorom kaže da smo nekada jutra započinjali glasom Umm Ziyad (Fairouze), ali danas jutarnju kafu pijemo glasom Umm Kamel.

Iako današnje izraelske dronove više ne nazivaju stari "Umm Kamel" (ime koje su Libanci dali izviđačkom dronu MK), i iako se nad jugom sada može vidjeti raznolik niz naprednih dronova različitih oblika, veličina i funkcija - dronovi koji su prešli fazu izviđanja i nadzora i postali oruđe direktnog ubijanja i psihološkog ratovanja - ime "Umm Kamel" je i dalje urezano u svijesti nekih južnjaka, posebno starije generacije.

Imena koja južnjaci koriste za izraelske dronove variraju: "Mosairah", "Dron", "Umm Kamel" i "Al-Zanana". Ali sve to ukazuje na istog teškog i dosadnog susjeda koji ih nikada ne napušta, koji ih prati, koji narušava njihovu privatnost, koji krši svetost njihovih domova, koji im ponekad govori i provocira ih, i koji im često prolijeva krv i oduzima im živote.

Otkako ovi dronovi već dvije godine paraju libanonsko nebo, ne ostavljajući mjesta za tišinu osim u rijetkim prilikama, njihov zvuk je postao dio svakodnevnog života Libanaca - posebno stanovnika juga. Zvuk koji ih prati od početka do kraja dana, na njihovim stazama, na njihovim okupljanjima i u svim detaljima života.

Nour gleda u nebo; ne vidi dron. Šuti trenutak, pažljivo sluša i iznenađeno kaže: Nema zvuka drona... kao da je otišao. Ponovo počinje pričati, ali odjednom vikne: Vratio se! Poput Noor, mnogi južnjaci prate raspored letova svog teškog susjeda i njihove nove modele i mogućnosti. „Noću se smjene mijenjaju između različitih vrsta dronova; ujutro neprestano zuje, a noću u tišini osvjetljavaju nebo.“

Ljudi u južnom Libanu duboko su uznemireni dosadnom bukom dronova. Jedna žena to poredi sa zaglušujućom košnicom. Neki pokušavaju sakriti zvuk od svoje djece. Na primjer, Fatima iz sela Dir Kifa (u provinciji Tir) koristila je ventilator i mašinu za pranje veša ljeti kako bi prikrila buku dronova. „Kada dođe zima, moram koristiti usisivač umjesto ventilatora!“, kaže ona smijući se.

Ali nije samo buka ono što smeta; južnjaci osjećaju kao da se svaki njihov pokret prati i da im se narušava privatnost. Iz tog razloga, prilagodili su svoje živote činjenici da su pod budnim okom neprijatelja. Kao što su neki postali svjesniji da mobilni telefoni mogu biti uši za prisluškivanje i izbjegavaju osjetljive razgovore telefonom ili ostavljaju telefone u drugoj sobi, sada su svjesniji dronova; da su oni stalne oči neprijatelja u nebu.

Neke žene na jugu Libana čak i nesvjesno češće nose hidžab – u dvorištu ili na balkonu – i mijenjaju način sjedenja, jer, kako Um Sadeq (50) kaže: „Ako znamo ko živi preko puta ulice, ne znamo ko nas posmatra odozgo.“

Južni Libanonci također izbjegavaju kretanja koja bi mogla biti sumnjiva dronovima. Mohammed prepričava da me je prije nekoliko mjeseci, kada sam otišao u njegovo selo "Merkaba" da uzme neke predmete iz njegove uništene kuće, dron pratio, spustio mu se do glave i pratio ga sve dok nije napustio selo, a da nisam mogao ponijeti nijedan predmet sa sobom.

Najvažnija stvar u opisu izraelskih dronova u južnom Libanu je da su postali mobilni Azrail; stvorenje koje svakodnevno oduzima živote južnjacima i stvara stalno napetu scenu, iako je nedavno ciljanje postalo preciznije, a broj civilnih šehida porastao. Izraelski dronovi više nisu predmet šala ili satire kojima južnjaci mašu ili im se rugaju izdaleka; postali su izvor stalne tjeskobe i brige.

Upravo je to proračunata politika koju neprijatelj provodi kako bi vodio psihološki rat i prisilio južnjake da napuste područje; Kao da im govori: Ovdje smo i nismo napustili južni Liban, osjećate opasnost, rat se nastavlja... I pošto niko ne može da se nosi sa ovom situacijom, svaki put kada dron predugo leti iznad jednog mjesta, južnjaci samo kažu: Bog nam pomogao!