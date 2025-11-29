Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon porasta tenzija na sjevernim granicama okupiranih teritorija i južne Sirije, nedavno su se dogodili sukobi u gradu Beit Jinn na jugu Sirije, što je dovelo do zabrinutosti zbog promjene vojne strategije izraelske vojske. Ovi sukobi nisu samo rezultirali smrću i ranjavanjem brojnih sirijskih građana i izraelskih vojnika, već mogu dovesti i do promjene vojnih pristupa cionističkog režima prema Siriji.

Cionističke vojne operacije protiv Sirije

Sinoć je izraelski Kanal 13 izvijestio da izraelska vojska razmatra mogućnost izvođenja velike operacije protiv sirijskih vlasti, „ako se utvrdi da je jedan od njihovih elemenata bio uključen u sukobe koji su se dogodili u petak ujutro u gradu Beit Jinn, koji se nalazi na jugu Sirije.“

Mreža je istakla da bi ovaj neviđeni sukob mogao prisiliti izraelsku vojsku da promijeni svoje vojne metode. Trenutne metode uključuju gotovo svakodnevne racije na sirijske domove, hapšenje njihove djece i njihovo prebacivanje u zatvore i centre za ispitivanje. Promjena metode će biti u cilju „zaštite života vojnika“.

Prema Al-Arabiju Al-Jadeedu, vojska će stoga vjerovatno smanjiti operacije hapšenja na kopnu i pribjeći zračnim atentatima, metodi koju koristi i u svojim tekućim napadima na Liban.

Vojne reakcije i analize

U međuvremenu, mreža je citirala izraelske vojne komandante koji su rekli da, na osnovu početnih istraga, ono što se dogodilo nije izgledalo kao planirana zasjeda, već kao odgovor stanovnika na okupacijske snage. Snage su bile prisiljene pozvati zračne snage da napadnu vojno vozilo Humvee koje je bilo zaglavljeno u selu.

U tom smislu, sukob je izbio kao rezultat pokušaja snaga 55. brigade da uhapse dvojicu braće koji su optuženi za "pripadnost Islamskoj grupi (oružanom krilu Muslimanske braće)". Sukob je rezultirao ranjavanjem nekoliko izraelskih vojnika i smrću najmanje 13 Sirijaca.

Izraelska vojska je u saopštenju objavila da su "tokom noći i na osnovu informacija prikupljenih posljednjih sedmica, snage 55. brigade izvele operaciju hapšenja osumnjičenih iz Islamske grupe u selu Beit Jen". U saopštenju se dodaje da su "tokom operacije, naoružani ljudi otvorili vatru na izraelske vojne snage, a vojska je odgovorila". Kao rezultat sukoba, dva oficira i jedan rezervista su teško povrijeđeni.

Posljedice i buduće tenzije

Nakon sukoba, izraelska vojska je nastavila zračne napade, navodeći da će "odgovoriti na svaku prijetnju Izraelu i njegovim građanima".

Izrael navodno priprema paket mogućih odgovora na nedavne sukobe. Izraelski sigurnosni izvori naglasili su da Tel Aviv trenutno nema dokaza da su elementi sirijske vlade bili uključeni u ove incidente.

Najmanje 13 Sirijaca je ubijeno, a nekoliko drugih je povrijeđeno u noći s petka na subotu. Napadi su se dogodili nakon što je šest izraelskih vojnika i rezervista povrijeđeno u sukobima s lokalnom omladinom.

Lokalni izvori naglasili su da su se sukobi dogodili kao odgovor na ponovljene pokušaje izraelske vojske da pritvori Sirijce u tom području. Ova situacija odražava rastuće tenzije i izazove s kojima se suočava okupacijski režim u upravljanju sigurnošću sjevernih granica.

Razmjena vatre; iskra prave vojne eskalacije!

U međuvremenu, hebrejske novine Yediot Ahronoth također su danas pisale o sukobu između okupacijskih snaga i Sirijaca: Razmjena vatre na jugu Sirije, u kojoj je povrijeđeno šest izraelskih vojnika, mogla se u trenutku pretvoriti u pravu vojnu eskalaciju, ali političko vodstvo je ostalo nijemo. Bilo iz želje da ne uvrijede američkog predsjednika ili iz straha od sukoba s Turskom, Netanyahu i Katz odlučili su da ovaj put ne komentarišu incident!