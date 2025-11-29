„Iran je jedinstven primjer naučnog napretka i otpornosti na sankcije – to se mora vidjeti vlastitim očima.“

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, dr. Yaqin, profesor toksikologije morskog okoliša na Univerzitetu Hasanuddin u Indoneziji, tokom svoje akademske posjete Iranu, nazvao je Iran jedinstvenim primjerom naučnog napretka i jednom od rijetkih zemalja koja čvrsto stoji suočena s pritiskom SAD-a i Izraela.

Rekao je da su mnoge negativne slike o Iranu rezultat institucija koje ne prihvataju nezavisni stav Teherana; ali nakon dvanaestodnevnog rata, mnogi naučnici i mislioci su priznali da je Iran jedina zemlja koja se otvoreno suprotstavila ugnjetavanju.

Dr. Yaqin je objasnio razlog svog putovanja, da je nakon učešća na međunarodnoj konferenciji u Istanbulu odlučio da posjeti Iran svojim očima - zemlju koja je, uprkos više od četiri decenije sankcija, napravila veliki napredak u oblasti tehnologije.

Brzinu odgovora iranskih istraživača opisao je kao "iznenađujuću", naglašavajući da, iako nije dobio nikakav odgovor od turskih univerziteta, dobio je brz odgovor i punu akademsku podršku u Iranu.

Indonezijski profesor pohvalio je Iran što je predvodnik u praćenju zagađenja i razvoju novih metoda za hvatanje mikroplastike u morskom okruženju. Rekao je da bi naučna saradnja sa Teheranom mogla otvoriti nove horizonte za indonezijske univerzitete.

Također je ukazao na historijske korijene naučnih i kulturnih odnosa između Irana i malajskog svijeta i naglasio važnost oživljavanja tih odnosa.

Dr. Yaqin je opisao svoju posjetu Biblioteci rahmetli ajetullaha Mar'ashija Najafija kao inspirativnu i rekao da su entuzijazam i naporan rad iranskih istraživača najveća vrijednost zemlje.

Također je spomenuo futurološke studije u planiranju iranske nacionalne strategije, rekavši da one mogu biti dobar primjer za indonezijske gradove.

U svojoj poruci indonezijskom narodu pozvao ih je da direktno posjete Iran kako bi upoznali zemlju u njenom pravom obliku, te predložio razvoj posebnih programa „Umra plus Iran“ kako bi hodočasnici mogli razumjeti pravo naučno i kulturno lice Irana.

„Iran je jedinstven primjer naučnog napretka i otpornosti na sankcije – to se mora vidjeti vlastitim očima.“

Dr. Yaqin je opisao Iran kao zemlju s naprednim obrazovanjem, dubokom kulturom i gostoljubivim ljudima, naglašavajući da razumijevanje Irana zahtijeva prevazilaženje propagande i obmanjujućih narativa.